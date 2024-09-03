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愛國主義｜小組發布主題曲《我們的家》　李慧琼：希望學校推廣教導學生唱

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「愛國主義教育工作小組」推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。（ 政制及內地事務局影片截圖）

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。全國人大常委、愛國主義教育工作小組組長李慧琼今日指出，主題曲已推出卡啦ok版本，市民可下載使用，希望不同團體能在國慶前後一起去唱，全港中小學都能在音樂課堂或合唱團練習時，唱出歌曲表達對國家的情懷。

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李慧琼表示，藉今日是抗戰勝利紀念日推出歌曲，緬懷為祖國付出的先烈，又指已經與學校接觸，希望在學校推廣教導學生唱主題曲。

主題曲由小組的傳媒宣傳分組委員鄺美雲主唱，她說香港在過去幾年經歷許多風雨，一直想製作一首溫暖及有溫度的歌曲，又說我們的家也屬於祖國的家，「有國才有家」，而歌曲亦適合男女老幼去唱。

責任編輯：戴朗希

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