愛國主義｜小組發布主題曲《我們的家》　李慧琼：希望學校推廣教導學生唱

▲ 「愛國主義教育工作小組」推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。（ 政制及內地事務局影片截圖）

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。全國人大常委、愛國主義教育工作小組組長李慧琼今日指出，主題曲已推出卡啦ok版本，市民可下載使用，希望不同團體能在國慶前後一起去唱，全港中小學都能在音樂課堂或合唱團練習時，唱出歌曲表達對國家的情懷。

最新影片推介

李慧琼表示，藉今日是抗戰勝利紀念日推出歌曲，緬懷為祖國付出的先烈，又指已經與學校接觸，希望在學校推廣教導學生唱主題曲。

主題曲由小組的傳媒宣傳分組委員鄺美雲主唱，她說香港在過去幾年經歷許多風雨，一直想製作一首溫暖及有溫度的歌曲，又說我們的家也屬於祖國的家，「有國才有家」，而歌曲亦適合男女老幼去唱。

責任編輯：戴朗希

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5