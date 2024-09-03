馬會董事局周三改選　利子厚料連任主席

▲ 馬會董事局周三（4日）改選。（資料圖片）

馬會董事局周三（4日）改選，今次不會再上演上屆的競爭場面，而是重歸平淡，4位參選者在無競爭下料自動當選，其中包括馬會主席利子厚。多個消息也表示，利子厚料連任主席，一年後由副主席廖長江接棒。

作為馬會領導的董事局共有12位成員，他們都是義務任職，無收取酬金，但能夠出任馬會「大董」乃上層社會的身份象徵，也有一定影響力。

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上屆8人爭7席 劉業強落選

馬會本周三的董事局改選，有4位董事任期屆滿，尋求連任，包括主席利子厚（利希慎家族成員）、龔楊恩慈（中銀香港前副總裁）、陳衍里（皮膚科醫生）、孔思和（Hunsworth Nicholas，孖士打律師行資深顧問律師）。據知，今次只有4人參選，換言之，這是等額選舉，4人料將一齊連任，任期是3年。

其實，馬會的董事局改選，近22年來只有上屆（2022年，兩年一屆）是有競爭，8人爭7席，馬會約200名遴選會員需要投票，結果，不在利子厚推介名單上的行政會議成員劉業強落選，但劉業強今屆沒有捲土重來。

副主席廖長江 料1年後「坐正」

馬會主席一般可以做4年，利子厚出任馬會主席已經兩年，本來可再做多兩年，但主席之位向來論資排輩，下屆應輪到有「建制派班長」之稱的副主席廖長江接任，但馬會董事有嚴格規定，70歲必須退任，1957年9月12日出生的廖長江，快將67歲，若利子厚多做兩年，廖長江屆時已69歲，距離70歲退休只有1年，因此，多位消息都表示，利子厚料只再連任1年，廖長江1年後接棒，剛好可以做足兩年主席。

廖長江的太太，正是港大校委會主席王沛詩。港大校委會今日（3日）將召開會議，因應副校長任命風波，討論政府任命的「調研小組」提出的最終建議方案。據知，此方案已基本上協調了王沛詩、校長張翔、校委會成員等的看法和意願，是一個以港大利益為首位的可行方案。校委會今天若通過此方案，多名副校長將可名正言順就位，趕及在新學年，讓港大管理層盡快正常運作。

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