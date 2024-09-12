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升中面試技巧｜教育專家教小組討論3大技巧　急救「腦袋空白」最重要學會1招

升學教育

發布時間： 3 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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參加小組討論時，想好好與其他考生交流互動，用心聆聽他人發言，了解當中重點就顯得非常重要。(iStock圖片)

在早前的2024年度中學學位分配辦法派位（中一派位）結果中，油蔴地天主教小學（海泓道）有三位學生獲派入傳統名校，接受媒體訪問。面對鏡頭表現大方得體的學生與站立其後，表情趣怪的兩位同窗相映成趣，引發網民討論。筆者不禁想像若該位學生瞥見背後同學擠眉弄眼，他又能否依然鎮定自若，對答如流？

升中面試的「單對單」環節往往無法難倒準備充足的學生，然而有多位考生參與的「小組討論」卻是不少學生的「噩夢」。縱然同組考生不一定會表情多多，也一定增添討論時的「變數」，容易使人陣腳大亂。

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升中面試技巧｜小組討論的特點

說起面試，不少家長和考生都會誤會面試時口若懸河，方能脫穎而出。碰上「小組討論」，自然想成要「舌戰群儒」，雄辯滔滔，方能贏得考官青睞。其實學校安排「小組討論」而不是「辯論」，自有其深意。

讓考生參加「小組討論」，既可測試他們的表達能力，也同時考驗其團隊合作精神和與他人互動的技巧。誤把小組討論與辯論混為一談，試圖「壓制」其他組員突圍而出，顯然是緣木求魚。辯論講求立場鮮明和詞鋒銳利，小組討論則強調集思廣益，求同存異。討論的目的是理解各人想法，嘗試協作以找出結論或解決問題的方案。考生忽略討論本質，一味與人針鋒相對，隨時影響整個小組表現。

升中面試技巧｜細心聆聽是小組討論最重要的技巧

參加小組討論時，想好好與其他考生交流互動，用心聆聽他人發言，了解當中重點就顯得非常重要。聆聽不僅僅是安靜地「聽」其他考生發言，而是要理解及歸納他人觀點，並嘗試連結自己的想法。優秀的聆聽者能捕捉整個討論的重點，發現核心，從而提出有價值的建議。

倘若考生能運用出色的歸納能力，整合同組各人觀點，推動更深入的討論，將扮演小組討論的領導者，展現亮眼的協作能力。這樣的領導者往往能主導（不是壟斷）整個討論，在討論陷入僵局時提出好建議，或在討論離題時將其眾人拉回正軌，令考官印象深刻。

御學軒集團創辦人及主席鄧家豪（Gary）指出，學校面試安排「小組討論」而不是「辯論」，是測試他們的表達能力，也同時考驗其團隊合作精神和與他人互動的技巧。（作者提供）

升中面試技巧｜「沒想法」時的「好方法」

參加小組討論的考生來自不同學校，期間就題目自由發言，考生要應付的「突發」狀況層出不窮：發言時間被壟斷、想法被他人「搶先」發表、組員七嘴八舌，一片混亂等屢見不鮮。其中最令考生慌張的莫過於對題目毫無頭緒，腦袋一片空白，「無話可說」。

考生陷入「無話可說」的窘境，有時單純因為「沒想法」，有時因為其他考生搶先提出類似觀點。然而，這並不意味考生失去發言機會，要全程沉默，「聆聽」將再次發揮重要作用。細心聆聽他人發言，在其基礎上補充、延伸或提出意見。即使是相似的觀點，也有不同層次的表達方式。關鍵在於視他人的發言為自己靈感的來源，而不是競爭對手。

相比辯才無礙，學校更看重的學生能否與人合作，於團體中發揮作用。一個優秀的團隊成員應具備良好的溝通能力和包容不同意見的胸襟，以團隊利益為出發點去貢獻一己之力。筆者期望下年將參加升中面試的考生能學會欣賞他人，時刻細心聆聽，以成為優秀團隊成員為目標。

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撰文 : 鄧家豪 Gary Tang 御學軒集團創辦人及主席

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