簡約公屋｜基層遷入獲關愛基金津貼　3人家庭揀新界區拎$7,600

▲ 首批簡約公屋料將落成入伙。（資料圖片）

房屋局今（3日）宣布，為配合「簡約公屋」快將落成入伙，推出「簡約公屋」住戶特別津貼試驗計劃，協助有需要住戶投入新社區。

試驗計劃為「簡約公屋」住戶，提供一次性特別津貼，減輕搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，例如孩子轉校、添置家具電器、重新建立社區網絡等。津貼不設用途限制，讓住戶更靈活應付各自需要。



房屋局局長何永賢帶領約70位有意了解和申請「簡約公屋」的市民，參觀元朗攸壆路項目樣板單位時，向他們分享這好消息。她表示，入住「簡約公屋」的住戶為較低收入最有迫切住屋需要的基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的相關開支。

房屋局成功向扶貧委員會申請，由關愛基金撥款8,988萬元，希望讓住戶得到及時支援，預計受惠住戶數目可達2.1萬戶。

獲發放的津貼金額，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區，有關津貼金額如下：

「簡約公屋」住戶人數 市區及擴展市區（包括屯門） 新界（元朗及上水） 1人 $1,900 $3,850 2人 $2,900 $5,850 3人 $3,800 $7,600 4人 $4,500 $9,050 5人 $5,200 $10,400 6人 $6,250 $12,550

試驗計劃對象，是成功申請和入住首8個落成的「簡約公屋」項目，即元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）及九龍灣前聖若瑟英文中學的住戶。

視乎試驗計劃反應及落實情況，房屋局將會適時考慮向扶貧委員會申請將此兩年期的計劃延長，以涵蓋餘下「簡約公屋」項目。

已提交「簡約公屋」申請而又有需要的住戶，可於接受編配並通過資格核實後，向項目營運機構提出「試驗計劃」的申請。

成功領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；而曾受惠於「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的人士則不會獲發「簡約公屋」的特別津貼。

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