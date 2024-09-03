  • 31°C
香港時間：202493日 (二) 19:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎殘奧｜何宛淇硬地滾球個人賽BC3級奪金　稱「打緊香港不屈不撓嘅精神」

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何宛淇於賽後獲丈夫兼教練吻賀。（中國香港傷殘人士體育協會圖片）

巴黎殘奧硬地滾球女子個人賽BC3級決賽，港隊代表何宛淇擊敗澳洲的李臣奪金。何宛淇於賽後獲丈夫兼教練吻賀，又感謝丈夫及家人的照顧，讓她可以追夢。

何宛淇首局贏2:0，第2局同樣贏2:0，完成兩局後領先4:0。李臣在之後兩局嘗試拉遠雙方差距，但受制於何宛淇的出球路線，只能追回2分，何宛淇最終總比數贏4:2。

世界第二的何宛淇過去兩次殘奧皆空手而回，今年首次入決賽。她於賽後表示，感謝市民觀看直播支持，並感激身兼管道助理員的丈夫李榮傑一直在旁支持；又感謝家人的照顧，讓她可以追夢。何宛淇亦不忘感謝總教練郭克榮，指第1場小組賽前，知道若首名出線，將會面對多名亞洲對手，場場都是硬仗，但郭跟她說「一場一場清咗佢，咁就會有閃令令（金牌）㗎啦」；又指金牌不只是屬於自己，而係身邊所有幫她的人，甚至觀衆。

首次以「李太」身份出戰殘奧，何宛淇表示開心，又稱二人婚後默契加深。她又指，希望23位港將今次來到法國殘奧，並非「佢地身體有殘障，所以佢做得好好、打得好好、已經好努力」，反而想告訴市民「我地都係一樣，我地都係打緊香港不屈不撓嘅精神」。

何宛淇奪金後，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣150萬元；她將於今日5時50分與謝德樺出戰迎敵滾球BC3雙人賽小組賽，2人在3年前的東京殘奧曾取「梗頸四」。

自小患罕見病 需以電動輪椅代步

30歲的何宛淇2歲確診先天脊髓肌肉萎縮症，其後因病情惡化，由可依靠步行架走路，變成需以電動輪椅代步。小學時更因心肺功能受影響、罹患肺炎等多次入院。何15歲時在學校接觸到硬地滾球，她接受訪問時曾表示，覺得這種運動「要玩好耐，又好似好悶」，但後來慢慢找到樂趣「好似捉緊棋，要諗對手策略，要諗點樣擊破對手。」

何宛淇2016年首戰殘奧，上屆東京殘奧在雙人賽取「梗頸四」，與獎牌擦肩，3戰殘奧終奪金。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴黎殘奧｜港隊大豐收4將坐銀望金　今屆6獎牌入袋再創紀錄(附金牌戰時間表)
00:17 2024/09/02
巴黎殘奧｜港隊大豐收4將坐銀望金　今屆6獎牌入袋再創紀錄(附金牌戰時間表)
巴黎殘奧｜港隊14歲吳卓恩出戰女子蛙泳決賽　為港隊增添一面銅牌
23:42 2024/09/01
巴黎殘奧｜港隊14歲吳卓恩出戰女子蛙泳決賽　為港隊增添一面銅牌
巴黎殘奧｜龍子健奪本港今屆殘奧首金　港隊相隔8年再取得殘奧金牌
18:29 2024/09/02
巴黎殘奧｜龍子健奪本港今屆殘奧首金　港隊相隔8年再取得殘奧金牌
巴黎殘奧｜陳浩源輪椅羽毛球男單奪銀　光榮退役
今日 11:35
巴黎殘奧｜陳浩源輪椅羽毛球男單奪銀　光榮退役
巴黎殘奧｜楊潤雄赴巴黎為殘奧港隊運動員打氣　周日回港
今日 12:24
巴黎殘奧｜楊潤雄赴巴黎為殘奧港隊運動員打氣　周日回港

你可能感興趣

巴黎殘奧｜港隊大豐收4將坐銀望金　今屆6獎牌入袋再創紀錄(附金牌戰時間表)
00:17 2024/09/02
巴黎殘奧｜港隊大豐收4將坐銀望金　今屆6獎牌入袋再創紀錄(附金牌戰時間表)
巴黎殘奧｜港隊14歲吳卓恩出戰女子蛙泳決賽　為港隊增添一面銅牌
23:42 2024/09/01
巴黎殘奧｜港隊14歲吳卓恩出戰女子蛙泳決賽　為港隊增添一面銅牌
巴黎殘奧｜龍子健奪本港今屆殘奧首金　港隊相隔8年再取得殘奧金牌
18:29 2024/09/02
巴黎殘奧｜龍子健奪本港今屆殘奧首金　港隊相隔8年再取得殘奧金牌
硬地滾球 運動員 教練 巴黎 罕見病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛