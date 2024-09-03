巴黎殘奧｜何宛淇硬地滾球個人賽BC3級奪金　稱「打緊香港不屈不撓嘅精神」

▲ 何宛淇於賽後獲丈夫兼教練吻賀。（中國香港傷殘人士體育協會圖片）

巴黎殘奧硬地滾球女子個人賽BC3級決賽，港隊代表何宛淇擊敗澳洲的李臣奪金。何宛淇於賽後獲丈夫兼教練吻賀，又感謝丈夫及家人的照顧，讓她可以追夢。

何宛淇首局贏2:0，第2局同樣贏2:0，完成兩局後領先4:0。李臣在之後兩局嘗試拉遠雙方差距，但受制於何宛淇的出球路線，只能追回2分，何宛淇最終總比數贏4:2。

世界第二的何宛淇過去兩次殘奧皆空手而回，今年首次入決賽。她於賽後表示，感謝市民觀看直播支持，並感激身兼管道助理員的丈夫李榮傑一直在旁支持；又感謝家人的照顧，讓她可以追夢。何宛淇亦不忘感謝總教練郭克榮，指第1場小組賽前，知道若首名出線，將會面對多名亞洲對手，場場都是硬仗，但郭跟她說「一場一場清咗佢，咁就會有閃令令（金牌）㗎啦」；又指金牌不只是屬於自己，而係身邊所有幫她的人，甚至觀衆。

首次以「李太」身份出戰殘奧，何宛淇表示開心，又稱二人婚後默契加深。她又指，希望23位港將今次來到法國殘奧，並非「佢地身體有殘障，所以佢做得好好、打得好好、已經好努力」，反而想告訴市民「我地都係一樣，我地都係打緊香港不屈不撓嘅精神」。

何宛淇奪金後，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣150萬元；她將於今日5時50分與謝德樺出戰迎敵滾球BC3雙人賽小組賽，2人在3年前的東京殘奧曾取「梗頸四」。

自小患罕見病 需以電動輪椅代步

30歲的何宛淇2歲確診先天脊髓肌肉萎縮症，其後因病情惡化，由可依靠步行架走路，變成需以電動輪椅代步。小學時更因心肺功能受影響、罹患肺炎等多次入院。何15歲時在學校接觸到硬地滾球，她接受訪問時曾表示，覺得這種運動「要玩好耐，又好似好悶」，但後來慢慢找到樂趣「好似捉緊棋，要諗對手策略，要諗點樣擊破對手。」

何宛淇2016年首戰殘奧，上屆東京殘奧在雙人賽取「梗頸四」，與獎牌擦肩，3戰殘奧終奪金。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】