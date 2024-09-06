頭痛｜頭痛不一定是頭風　肝氣不暢亦可導致頭痛

▲ 頭痛不一定是頭風，肝氣不暢亦可導致頭痛。

相信大家都會有頭痛的經驗，而且長輩常常都會提到頭痛就是有頭風的說法，但這個說法又是否正確呢？今日為大家解釋一下緊張性頭痛的成因與按摩穴位舒緩的辦法。

緊張性頭痛，是一種常見的原發性頭痛，又稱壓力性頭痛，顧名思義是由於情緒緊張引發，疼痛部位可見於頭的兩側、前額、後枕部，甚至牽連至頸背部，以壓迫感、緊束感及脹痛為主，不會伴有噁心、嘔吐、畏光和畏聲。

中醫最早提及頭痛的病因見於《黃帝內經》中的《素問‧風論》: 「風氣循風府而上， 則為腦風。」，可見早期中醫認為頭痛的確與「風」有密切關係，但經過後人不斷了解有更深入認識，例如明代著作《證治準繩‧頭痛》中提及：「蓋頭象天，三陽六腑清陽之氣皆會於此，三陰五臟精華之血亦皆聚於此。於是天氣所發六淫之邪，人氣所變五賊之逆，皆能相害。」由此可見寒、濕、熱等之邪及五臟六腑的內傷也可以導致頭痛，當中又與肝、脾和腎較為相關。

有些病人因為情緒緊張導致肝氣運行不暢，日久變成鬱火上犯頭部而導致頭部脹痛及緊痛，就好像被橡皮筋綁緊的感覺；有些病人因為肝氣過盛侵犯到脾胃功能，脾胃無法將身體多餘的濕邪排出體外，令濕邪上擾頭部而出現頭重墜，好像被濕毛巾包裹著頭部的感覺；有些病人因為肝旺脾虛，脾胃不能將我們的攝取的食物轉化成氣血供給頭部使用，出現隱隱作痛的感覺；有些病人因為病程太長，沒有適當治療而傷及腎氣，頭部得不到腎精的滋養就會出現頭痛伴隨頭腦空虛的感覺。

遇到頭痛時大家可以嘗試按摩以下穴位:

1．風池穴

是緩解頭痛常用穴位，位於後頸部及頭骨交界，與耳垂水平處。因為很多肩、頸及背部的肌肉都會經過這裡，所以亦可以達到放鬆頸、肩及背部肌肉的作用。

2．合谷穴

是一個常用的保健穴位，位於手背虎口位置。中醫認為頭面部的疾病都可配以合谷穴治療。

3．太衝穴

位於腳背拇趾及食趾的趾縫最高點。有調理肝氣，減壓安神的作用。

如果大家經常頭痛，伴隨精神緊張及焦慮，請咨詢專業人士及早接受治療。

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