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小學難題｜小一數學題「帶$60買$10水果應找多少」　答50被打交叉寫：認真審題

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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小一數學題「帶$60買$10水果應找多少」，答案寫50被打交叉。

【小學數學題/小一數學題】家長指導子女功課時，不時都會遇上令人頭痛的題目，近日一道內地數學題「帶60元買10元水果應找多少錢」，學生回答50元卻被判錯誤，題目引起網民熱議，紛紛討論正確答案。

小學數學題｜內地小一數學題「該找多少錢？」

近日，Threads上流傳一道內地小一數學題，題目為：「奶奶有60元，去超市買10元水果，收銀員該找多少錢？」而學生的答案：

60-10=50，答：應該找奶奶50元。

不料答案被老師打上交叉，並寫下「認真審題」。樓主不明所以，於帖文留言「看不出來錯哪了」。

內地一道小一數學題於網上瘋傳。（jiiihai＠Threads）

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小學數學題｜網民推斷答案：是語文推理

帖文引來大批網民討論，有網民指「這不是單純數學題，而是有點像奧數那種綜合了語文推理，你花10元買水果，不會直接拿60元給他，所以答案也不是唯一，是複數答案，看該國家發行的硬幣或紙鈔面額去推算。如果是大陸學生答題則答案應該要答「10元、40元」為正確答案」、「為什麼要找錢？60元花10元，找什麼錢？」、「這是考數學還是考腦筋急轉彎？」、「我不管怎麼解都是50，不知道是哪裡錯了？」

點擊圖片即睇網民推理答案：

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小學數學題｜正確答案為0元

正確答案應是奶奶的60元是一張50元和一張10元的紙幣，因此直接支付10元，無需找錢，所以答案為0元。

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