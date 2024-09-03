KO頭痛︱女子偏頭痛用1方法免食藥即時舒緩　醫生揭原理：很正確

▲ 女子偏頭痛用1方法免食藥即時舒緩，醫生揭原理：很正確！

【頭痛/偏頭痛/舒緩痛楚/免食藥/無副作用/熱水/泡腳/醫學專家】都市人經常出現偏頭痛問題，常吃止痛藥恐造成副作用。美國一名女子一次偶然發現，在偏頭痛發作時只要用一個簡單方法，就可以即時舒緩痛楚，無需吃藥、0副作用。有醫學專家看過該分享後直言，「這是一個非常正確的做法」。

最新影片：

美國醫學博士、麻醉醫師Myro Figura，在Instagram專頁經常解釋一些醫學相關問題。近日，他分享一則影片，影片中一名女子稱終於找到了沒有任何副作用、就可以解決偏頭痛問題的方法：

已經困擾了我好幾年的偏頭痛，我剛學到一招——你只需要煮一壺熱水，拿來泡腳。

對此，Myro Figura看完後先是復述「你説只要將腳泡在熱水裏面，就可以舒緩偏頭痛，而且沒有任何副作用？」然後他隨即表示：這是正確的！

Myro Figura解釋，由於腳的血管會適當擴張，讓頭部的血液向下流動，從而減緩頭部血管壓力、舒緩偏頭痛。

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同場加映：頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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同場加映：4大類食物頭痛忌食

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