西九音樂節丨周殷廷將到中小學義唱　 YT食飯終敢轉凍飲：感受小確幸

▲ 周殷廷（YT）將於生日正日為「HKT 西九音樂節」擔任表演嘉賓。陳靜儀攝

香港旗艦流行音樂節「HKT 西九音樂節」（POP FEST）將於10月31日至11月3日回歸，滙聚本地最炙手可熱的年輕偶像歌手及組合，包括 MIRROR 成員盧瀚霆（Anson Lo）、COLLAR、魏浚笙（Jeffrey）、P1X3L 成員吳啟洋（Phoebus）及周殷廷（YT）等。

而周殷廷（YT）日前出席音樂節發布會後，就接受專訪，大談參與今次音樂節的感受和大計，讓一眾YT樂迷做好音樂節前準備。

YT對於受邀在POP FEST中成為其中一個表演單位感到開心和期待，原來今次將會是他在西九竹翠公園首次演出，而且表演當日正正是YT的正日生日，亦是他首次在生日正日有演出工作︰「感覺就好似跟觀眾一起慶祝一樣。」

▲ YT 日前跟 MIRROR 成員盧瀚霆以及邱士縉出席音樂節發布會。

YT透露當日將會跟魏浚笙（Jeffrey ）在音樂節上有合唱環節，而歌單就仍然未有定案，要找出兩人都唱得舒服的歌曲，現只能夠先賣關子。至於會否在活動當日唱出全新音樂作品，他表示新歌仍未定日子推出，所以未知會否唱新歌。而一向喜歡「講經」的YT又笑言︰「可能最後一首歌都唔唱，齋講」。

YT過往並不常參加音樂節活動，他再戲稱︰「當然無太多機會參與啦，都無人識我！」而今次POP FEST將會是他第二次參與戶外音樂節活動，對上一次兼且是首次參與的音樂節已經要數到今年6月的The NEXT WAVE 沙灘音樂節。YT希望能夠跟來自世界各地的樂迷有更多戶外互動。

訪問當日，天氣高達33度，天文台更一度發出極端酷熱警告，但YT就不太擔心活動當日天氣炎熱並再次戲稱︰「平時我做戶外活動都會自備冷氣。」他認為熱是戶外音樂節好玩的其中一個重要元素︰「當Tyson Yoshi除衫的時候，我就會着衫，因為我已經熱到習慣了。」

▲ YT 透露音樂節活動上，將與好友魏浚笙有合唱環節

香港音樂節屬國際級

新加坡長大的YT直言當地較少音樂節活動，他認為香港舉辦大型音樂節活動不單只能夠滙聚到香港不同的音樂人，更將外國著名且出色的音樂人帶到香港，例如日本著名音樂監製Mondo Grosso，英國R&B女歌手Jorja Smith作表演，藉此讓世界各地的人都知道︰「We are international too，Hong Kong is international level too！」因此認為音樂節對香港而言是相當有意義的活動。

日前YT突然在社交平台發表「凍飲加錢論」，原來出帖文前，YT正在餐廳點餐並遇上是否加錢轉凍飲的抉擇時刻：「當一個人處於貧窮階段的時候，就會知道加兩蚊轉凍飲是一件好艱難的事，你考慮過後或會就此作罷。」

他以自己過往的悲慘經歷為例：「我試過窮到搭巴士拍八達通卡時發現唔夠錢，最後要行幾個鐘先返到屋企。」他認為能夠不經考慮加錢轉凍飲，對於幕後製作出身的他有很大感受：「窮到盡頭真是好慘！」所以YT當日就有了「人生是應該要用加錢轉凍飲這種小確幸來感受一下人生」的想法。

最近頻頻見報的YT除了「凍飲加錢論」外，對上一次引起大眾熱烈討論的話題，相信就是免費到校表演的計劃，日前受訪時YT透露計劃反應非常熱烈：「已經有約300間中小學登記參與，我們團隊正在部署如何照顧這班學生。」他續補充：「由於參與學校眾多，團隊需要夾時間，並根據各學校的地區分布來高效率地實行整個計劃。」

▲ YT 有份組成的「JFYT」將推出音樂新作。

JFYT將推出新歌

YT除音樂節和到校演出外，另有一連串音樂發展大計，他透露將會推出大碟，又會有新歌派台，而歌曲上會跟不同的單位合作，題材上更跟以往的風格有所不同：「連我自己都不斷思考是否真的要走這條路綫，但我都頗為期待。」

YT又笑言為何POPFEST未有邀請「最強韓團」JFYT（由他及短片頻道成員合組）擔任表演嘉賓：「有咁多外國演出單位，竟然無JFYT相當可惜，因為我自己都非常欣賞金秀廷、朴智翼、池真床、馬東米和良彬幾位藝人。」

他又據聞JFYT正籌備新歌，而新歌類型仍是未知之數，但揚言新作受歡迎程度將直逼BIGBANG。

YT透露現正跟環球唱片商討續約細節，並揚言自己會獅子開大口：「如果無Taylor Swift的股份我唔會簽，之後見到我坐私人飛機走，就馬爾代夫再見。」雖然如此，但他透露進軍紅館的計劃仍在進行當中，現正交由公司處理入紙申請的問題。

最新影片推介