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吳文忻患癌丨吳文忻感激按摩師助揭患癌　靠浸浴舒緩乳癌化療副作用

娛樂

發布時間： 1 小時前

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吳文忻感激按摩師助揭患癌

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）早前公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻接受化療，更導致周身骨痛。

表揚按摩師揭發患癌

昨日（9月2日）吳文忻於社交網透露去了通淋巴舒緩，相中見她戴了Cap帽，素顏的她狀態不錯。

留言寫道：「最近因為化療後，經常周身骨痛，就去搵Ella按吓舒緩吓排吓毒，順便表揚吓佢，要多謝佢話俾我聽有硬塊叫我去照吓！」

另外，吳文忻稱若胸前淋巴排毒不暢，乳腺導管易堵塞，會產生毒素堆積而產生乳結和淋巴結，日久不理可能會變成腫瘤。

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吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因

呼籲大家浸浴養生

今早（9月3日）吳文忻分享浸浴的照片，由於化療其中一副作用為肌肉酸痛，所以她每天以瀉鹽（Epsom salt）浸浴，更可以幫助消炎和排毒減壓。

她在IG寫道：「其實一般人也應該多浸浴，聽聞日本醫生問診時，會問病人今個星期浸咗幾多次浴，浸浴絕對係其中一個養生的方法！當然，香港不是每一個家庭的浴室會有浴缸，但也可以用個桶來浸腳。其實香港人每天都咁繁忙，每天抽20分鐘沉浴,好好享受吓這個”me time”也不錯吖！」

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