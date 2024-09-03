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我談的那場戀愛丨吳君如張天賦首度合作火花四射　鄧麗欣罕有演反派掌握騙術

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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吳君如、MC張天賦出席《我談的那場戀愛》首映禮。

吳君如、MC張天賦領銜主演電影《我談的那場戀愛》在昨晚（9月2日）於沙田新城市廣場盛大舉行首映禮。影片男女主角、導演何妙祺、監製陳慶嘉與秦小珍，特別演出鄧麗欣（Stephy）、陳輝虹、張錦程，以及其他參演演員如林耀聲、蔣祖曼、Norman Noël、郭爾君等都出席首映，氣氛熱鬧。

《我談的那場戀愛》首映禮現場人潮洶湧，粉絲們一早集結商場等候一眾主演出場，在司儀朱薰熱情的開場下，嘉賓們穿過滿佈心形裝飾的戀愛通道出場，現場觀眾無不熱烈歡呼。

我談的那場戀愛丨鄧麗欣調教MC追女仔　張天賦率全場大合唱補賀吳君如生日

（左起）鄧麗欣、吳君如、MC張天賦《我談的那場戀愛》首映禮。

MC首次拍愛情片

當君如與MC壓軸登場時，全場氣氛達至頂點。兩位主演在台上與現場觀眾親切交流，MC首度拍攝愛情片，他就分享今次戲中演騙子，與平日唱情歌有何相似之處：「今次拍戲困難地方是跟君如很少對手戲，見唔到對方面部表情同反應，很多時候都要憑空想像，呢點正正同平時唱歌錄音有啲相似。  」

至於君如就指今次最開心是跟MC到札榥拍攝，更即場以日文向在場的日本領事感謝。

君如跟MC今次合作火花四射，更有意未來轉到舞台上合作，君如向MC下邀請帖：「我好想要求你下次開個唱，能否邀請我做特別嘉賓，合唱呢部電影主題曲《筆友》，得唔得？」MC聞言相當驚喜，全場觀眾亦隨即起哄表示期待。

Stephy罕有演反派

至於Stephy、陳輝虹戲中飾演詐騙集團頭目，輝虹笑指被監製陳慶嘉「哄騙」參演，收到劇本始知演騙子。Stephy就幽默地分享今次新戲收穫：「拍完就知原來騙人係咁架，叫做學識咗啲騙子技倆，因為較少機會接觸反派角色，所以算叫做學多咗啲啲啦。」

至於張錦程與君如在戲中合演夫妻，角色對劇情相當關鍵，叫觀眾留意他的精彩表現。導演何妙祺首次執導便受到多方關注，她在台上特別感謝影后級的君如，今次落力演出。

隨後首映禮進入另一環節，君如、MC與其他嘉賓一起手持象徵愛情的車票，啟動象徵美好愛情旅程的列車。嘉賓們及後再與影迷一同舉杯，共同品嚐象徵愛情五味雜陳的特製飲品- 啤酒加上海鹽，並預祝電影口碑載道，票房大賣。

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