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非禮判囚｜港大生非禮組媽判囚8周　官指未有尊重事主

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 3 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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港大生非禮組媽判囚8周。（資料圖片）

香港大學男生涉於宿舍內非禮「組媽」及向對方露出下體，早前經審訊後被裁定兩項非禮罪成。案件今（3日）於屯門裁判法院判刑，暫委裁判官判刑時指，報告顯示被告缺乏正確性觀念，在缺乏自我控制能力下犯案，又指被告聲稱喜歡事主，卻未有尊重事主，遂判囚8周。

男被告潘啟堯（22歲，學生），被控2項非禮罪，指他於2021年12月31日在香港大學李兆基堂房間內，兩度猥褻侵犯X。

代表律師求情時指，被告已還押2周，已受到教訓，並承諾日後不會重犯。

暫委裁判官引述報告指，被告性慾旺盛，當時誤信謠言，認為事主X對性的態度隨便，又誤以為事主喜歡他。報告顯示，被告缺乏正確性觀念，在缺乏自我控制能力下犯案。

暫委裁判官又引述求情指，被告父親現已離世，母親則有抑鬱，又指被告現時感到非常後悔，希望法庭能判處社會服務令。

暫委裁判官判刑時指，被告是在審訊後被定罪，意味事主需要出庭作供，並重新提及案發經過。暫委裁判官續指，被告聲稱喜歡X，卻未有尊重X，更以醉酒作為藉口犯案，亦低估對X的傷害。

暫委裁判官指，首項非禮罪涉及實際身體接觸，即被告事發時曾於事主X的宿舍房間內，以下體磨擦X臀部等。而另一項非禮罪雖然不涉身體接觸，但被告向X提出不受歡迎的性要求，又掏出下體，屬性質嚴重，在考慮所有因素後，遂就兩罪將被告判囚8周。

裁判官早前裁決時指，被告事發時曾於事主X的宿舍房間內，以下體磨擦X臀部，又用手扶X的腰，亦未有在X的要求下離去。裁判官另裁定被告及後再露出下體，要求X性交，行為有猥褻性質，並使X感到害怕，遂裁定兩項非禮罪成。

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記者：梁錦麟

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