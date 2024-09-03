A350引擎故障｜內媒指民航局已介入評估同型號客機是否需檢查　日本航空未停飛A350航班

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國泰航空昨發現旗下A350客機引擎零件故障，檢查所有A350客機後，發現15架需更換引擎零部件，暫共取消約34對來回航班，料維修工作周六完成。據內媒《第一財經》報導指，內地共有4家航司營運78架A350客機，雖然都使用勞斯萊斯生產的引擎，但不同公司選配的引擎型號不同，報導也引述國內航空公司指，中國民航局已介入調查，評估內地的A350飛機是否需要檢查。

另據路透社報導，國泰涉事的客機是A350-1000，且是燃油噴咀（ fuel nozzle ）出現故障，現時全球共有88架同款客機正在服役，其中卡塔爾航空擁有24架、英國航空及國泰航空均有18架；維珍航空、阿提哈德航空及日本航空亦各有5架。 報導引述擁有5架機齡不足一年A350-1000客機的日本航空指，該公司表示已向勞斯萊斯查詢更多資料，暫時並未停飛A350航班，會密切關注勞斯萊斯公司的最新指示，若該公司有進一步行動，將作出回應。而其他航空公司就暫未有回應。

引擎製造商勞斯萊斯稱，留意到香港當局已啟動調查，暫時無法評論，將與航空公司、飛機製造商和相關當局密切合作，並已向其他使用相關引擎航機的航空公司通報任何進展；又稱注意到國泰已啟動預防性檢查，如果需更換任何零部件，公司會確保備件供應。

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