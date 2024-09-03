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應對颱風｜惡劣天氣可致電壓驟降或停電　中電稱加強抵禦隨時候命

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發布時間： 2 小時前

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中電利用直升機和航拍機等巡視輸電塔和架空電纜。(中電提供)

中電早前多次電壓驟降引致停電事故，稱會提升應對極端天氣影響。中電今日（3日）表示，已準備就緒制定並落實颱風來襲前中後期的抵禦及應變措施，包括用直升機和航拍機巡視輸電塔和架空電纜，修剪干擾架空天線的樹木，對水浸風險較高的變電站加裝防水閘等，同時颱風期間將加強24小時緊急服務熱線中心的服務，並與政府及地區人士保持緊密聯絡，盡早應對協調復電工作。

中電早前接連發生電力事故，解釋指極端天氣情況越來越頻繁，對電力系統造成挑戰，會加強短中長期應對措施。而環境及生態局局長謝展寰早前亦明言，認為中電「唔可以咁脆弱」，戶外電力設施要盡快加裝避雷裝置，他在7月已約見中電高層，並引述中電稱會加派人手應對，及已贈購大型供電車，協助受影響居民，並要求中電加快為戶外電纜加裝避設施。

中電今日就公布，已準備就緒應對風季，制定並落實在颱風來襲前、颱風期間和颱風過後的抵禦及應變措施，並密切監察風暴可能對供電系統造成的影響，以維持供電系統安全運作。

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現時中電的輸電網絡逾3成為架空天線，較易受惡劣天氣、雷擊和外物干擾，亦會被強風折斷的樹木影響供電可靠性。中電表示，在颱風季節前已加強巡查供電設備，利用直升機和航拍機等巡視輸電塔和架空電纜，並安排修剪有機會對架空天線造成干擾的樹木

針對水浸威脅，中電已於水浸風險較高的變電站加裝防水閘。同時，每年風季前，會舉行模擬演習，確保各部門在颱風期間能採取迅速有效應變。

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不過中電強調，惡劣天氣仍有機會引致電壓驟降、或甚至停電的情況，對客戶可能構成不便。中電的系統控制中心會密切監察電網運行，隨時候命處理突發事故；亦會加派及調動人手應變，盡快為受影響的客戶恢復供電。而中華電力的24 小時緊急服務熱線中心在颱風期間將加強服務，以迅速回應客戶的需要；同時會與相關政府部門及地區人士保持緊密聯絡，確保在颱風期間或出現電力事故時，可盡早作出應對以及協調復電工作。

中電表示，在風暴期間，如任何公眾人士發現戶外電線斷落、電線杆倒塌，或遇上停電事故，可立刻填寫中華電力的「網上停電通報表格」，或致電中華電力 24 小時緊急服務熱線 2728 8333。由於該些電線可能仍然帶電，切勿觸摸或試圖將其移離。此外，中電建議需要使用維生儀器的客戶，於停電期間聯絡就近醫院或致電 999 緊急熱線求助，以便獲得合適的支援。

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