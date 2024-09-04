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打風｜三號強風信號現正生效　天文台評估周四下午後或掛八號

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】熱帶氣旋「摩羯」逐漸靠近本港，天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。

天文台在今晚（4日）6時40分，發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

強烈熱帶風暴 摩羯 在周二晚11時。 (天文台圖片)

下午7時，摩羯集結在香港之東南約460公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

天文台表示，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測，今日（４日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最低氣溫約25度。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。展望星期四及星期五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，周末期間天氣仍然不穩定。

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