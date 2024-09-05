打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】強颱風「摩羯」逐漸靠近本港，天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。天文台在周三深夜11時45分宣布，強颱風摩羯已增強為超強颱風。

在午夜12時，摩羯集結在香港之東南約430公里，即在北緯19.2度，東經116.6度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並繼續增強。

本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至周四(9月5日)正午十二時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料今日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在今日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。海面會有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台在周三（4日）6時40分，發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

▲ 天文台在本周三 (4/9) 晚上11時 颱風路徑圖。

周三（4日）11時，摩羯集結在香港之東南約430公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時48公里，最高陣風超過每小時53公里。

天文台表示，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日稍後進一步增強。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料周四 （５日）稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在周四（５日）下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測，周四（５日）大致多雲，吹清勁至強風程度東至東北風，離岸及高地稍後達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。氣溫介乎27至30度。海有大浪及湧浪。展望星期四及星期五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，周末期間天氣仍然不穩定。

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