靚太保養｜絕美狀態開騷憑招牌長腿再登熱搜 　54歲莫文蔚靠5招保「腿精」封號

▲ 莫文蔚的一雙美腿令人羨慕！

歌手莫文蔚（Karen）是圈中著名「腿精」，身高167cm的她擁有絕佳比例，一雙美腿長達104cm，而且筆直均稱又白滑，令人羨慕！

最近Karen在內地舉行巡迴演唱會，除了大唱經典金曲外，更讓歌迷欣賞到完美的身材，她在成都演出時，引起網民暴動，憑「莫文蔚的腿」再次登上熱搜，雖然她已非首次憑美腿上熱搜，但今次令網民震驚的是，其實Karen今年已年屆54歲，但一雙腿竟30年不變，整體狀態不遜24歲。

在近日演唱會上，Karen最令人驚艷的一個造型是白紗短裙，將她的優點表露無遺，無論從哪個角度看都是絕美，難怪不少網民跪求Karen「保養大法」，其實她是靠5招護腿，大家不妨學起來！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

莫文蔚美腿秘訣1｜以急步或「貓步」方式走路

Karen曾透露美腿除了先天因素外，亦要歸功於後天保養，她小時候原本想學芭蕾舞，但媽媽指芭蕾對腿部壓力很大，容易導致腿粗，所以讓她學民族舞。而Karen日常亦十分注重腿部保養，避免肌肉過於發達。

例如她會以急步或「貓步」方式走路，用模特兒走天橋的姿勢，將雙腿交錯走直線，每次進行30分鐘至1小時，走路時步速有多快就走多快，指這樣能夠矯正骨盆，邊走邊瘦大腿。

莫文蔚美腿祕訣2｜多做練腿運動

在日常生活中，Karen多做練腿運動，例如抬腿、踩空中腳踏車、倒立，訓練腿部肌肉，尤其是瑜珈中的倒立動作，這項動作不但能鍛鍊核心和腿部肌肉，更有助於排除多餘水分和幫助淋巴排毒、改善循環。

Karen還會在睡前進行拉伸與仰臥起坐，每天30個仰臥起坐是基本例行公事，非常有恆心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

莫文蔚美腿秘訣3｜補充足夠纖維

Karen非常重視纖維的攝取，每天一定會吃綠色蔬菜，因為纖維質可以促進腸胃蠕動、預防便秘，而且膳食纖維還可吸收大量的水份，促進排便，令身體有正常循環，養成易瘦體質，達到瘦腿效果。

她亦很喜歡煲湯，曾在書中分享一道蘿蔔甘蔗湯，用蘿蔔乾和甘蔗熬成湯水，不但有排毒祛濕效果，也能幫助提升循環代謝，她自言這是最常喝的湯水。

莫文蔚美腿秘訣4｜蘋果減肥法

當發現體重增加，Karen不但會戒糖只喝氣泡水，也很愛吃蘋果，她會吃蘋果當輕食代餐，同時她也會吃大量的蔬菜並補充維他命B群，充足的維他命B群能幫助脂防轉換成身體能量，加速脂肪燃燒代謝。

莫文蔚美腿秘訣5｜戒甜食

戒絕甜食除了可瘦身，其實也是Karen養聲的方法，她講過平日愛吃巧克力，但是演唱會臨近，就會戒掉所有甜食、冰飲、酒、辣、油炸，她曾笑稱自我控制的能力很強，因為更大的任務是要做好巡演，犧牲掉甜食完全沒問題。

最新影片推介：

莫文蔚美腿｜曾為雙腿買重保險？

身為公認的「腿精」，外間一直有傳Karen為一雙長腿買了3000萬巨額保險，不過這個傳聞在4月時已被Karen打破，當時她擔任劉嘉玲主持的節目嘉賓，被問到有沒有巨額保險這回事，她爽快作出否認：「沒有，好多年前了報紙說我給我的腿買幾千萬保險，我就覺得，對，其實可以這樣子，可是我要去哪裡買呢？」

她承認真的有問過做保險的朋友：「其實像我的腿能買嗎？」不過對方可能沒有做過，所以也不知道要怎樣保，最後當然沒有成事。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】