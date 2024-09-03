打風│環保署：稍後空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 料熱帶氣旋摩羯逐漸靠近後會改善
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
環境保護署表示，自昨日（2日）下午起在部分地區錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日（3日）稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。
署方稱，受高空反氣旋的影響，本港今日天晴及酷熱及吹微弱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據天文台預測，預料熱帶氣旋摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強。受其影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，預料屆時本港的空氣質素會得到改善。
署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。而由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。
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