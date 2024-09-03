法證先鋒VI丨陳庭欣向「闊太專業戶」林漪娸偷師　TVB小花鄧美欣首次演死屍

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

【法證先鋒VI / 林漪娸 / 陳庭欣 / 蔣祖曼】TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（9月2日）播出第15集開出新個案，講國際名模Nana（蔣祖曼飾）自與馬來西亞富二代李啟（鄭衍峰飾）分手並逃回香港後，一直遇上不少驚險及離奇事件。

昨晚《法證先鋒6》，李啟母親李王愛蓮（林漪娸飾）在大女兒李玥（陳庭欣飾）陪同下抵港，並開出天價著Nana離開李啟及將腹中塊肉讓回給李家，惟遭Nana一口拒絕。

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▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨陳庭欣演出搶鏡

未幾Nana的香水廣告拍攝現場即發生離奇水晶燈墜落事件，Nana雖福大命大逃過一劫，但同場的大肚Model Peggy（鄧美欣飾）卻慘成替死鬼，送院後證實腦幹死亡，腹中胎兒則生死未卜。

對於新單元真兇，網民持多元意見，有人認為李玥呼之欲出，亦有人認為因為李玥的嫌疑太明顯，估計劇情後續將有大反轉，令Toby成為極具爭議性的嫌疑人。

其實昨晚陳庭欣（Toby）的演出確是十分搶焦，飾演富二代的她，每個場合的打扮都相當搶眼，尤其幻彩連身褲的造型，以及一頭幾近All Back的霸氣髮型更是相當新鮮，一點也不Toby。

法證先鋒VI丨漪娸姐演技一流

由於Toby將在劇中對純如綿羊的親弟李啟咄咄逼人、及對著Nana又恃勢凌人的狀態演繹得甚有說服力，加上不時機心及貪權樣外露，令網民相當激心，並笑言想掌Toby兩巴掌以洩心頭之憤。

其實昨晚《法證先鋒6》內，無論Toby還是「老戲骨」漪娸姐的「嘴臉」及演技均相當在線，其中漪娸姐以一副以藐嘴藐舌的狀態與蔣祖曼的談判對壘戲，更是戲味十足。

法證先鋒VI丨用「霸氣三寶」增氣勢

對於能與漪娸同場，Toby表示很開心能有機會向這位「闊太專業戶」偷師：「論霸氣我真係唔夠我媽咪林漪娸嚟。今次係我第一次同佢合作，可能因為佢演得多富裕人家，啲霸氣好勁，所以我都會觀察吓佢點演。我自己就揣摩到其中一樣嘢係，講嘢時最尾嘅語音唔可以拉得太長，簡單嚟講個tone要倔啲，唔可以太多助語詞。」

談到李玥這個角色，Toby透露原來角色比自己真實年齡年長5至8年，為增加角色的霸氣、高貴及成熟感，除有賴化妝及服裝手足幫忙打點妝容及裝扮外，Toby自己也度了「霸氣三寶」增強氣勢，分別是啞色唇膏、不穿上身的外套及超高高踭鞋。

她說：「角色用嘅唇膏都係我自己帶嘅，我主要揀咗啲啞色啲嘅唇膏，希望望落去惡啲。同埋啲外套我盡量唔著住佢，而係披住咁行出嚟希望增加到角色嘅氣勢，仲有好高嘅高踭鞋都係必須嘅。」Toby續指，劇組找來偌大兼光潔明亮的望海office作為拍攝場景，亦容易讓演員入戲。

法證先鋒VI丨平衡真實感及演員安全

另外，昨晚水晶燈墜落加Peggy被擊中倒下的場口雖然加起來只有約1至2秒，但劇組製作依然十分認真。為平衡真實感及演員安全問題，劇組在拍攝鄧美欣Venus被砸一幕花了不少心思。

劇組除以假人代替演員，拍攝角色被擊中後倒下的「肢體反應」；並以三種不同類型的道具：發泡膠球、瑜伽球、沙包砸向Venus的頭部，以尋找最合適的「被撞擊反應」。

▲ 鄧美欣

工作人員及導演在試掟前，更貼心地為Venus測試三件道具的壓力，確保零危險才讓Venus正式落場拍攝。花絮所見，Venus起初埋位時仍是頗為驚青，不過習慣了後即能專業地投入劇中角色等候「發落」。

近年獲得愈來愈多拍劇機會的Venus，事後受訪時笑言相關特別的拍攝體驗讓她很興奮：「雖然入行已經有幾年，但我未試過拍死嘅戲，可以試到之前未試過嘅嘢覺得好開心同珍惜今次嘅機會。

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法證先鋒VI丨感激同事窩心慰問

Venus收到劇本後我都有做功課，例如我有反覆咁諗死後嘅姿勢同表情應該係點，同埋被砸中時會唔會有就死嘅痛苦表情。思考完之後都有自己再對住塊鏡練一練，因為死都要死得好睇啲吖嘛，哈哈。」

談到相關場口，她笑言是扮死屍時的姿勢頗為特別，以致手臂一度失去知覺：「因為我被擊中之後要瞓喺地下畀唔同嘅鏡頭影住，為咗唔好破壞『現場』，我就好小心唔敢亂郁，就係因為咁我完全唔敢郁咁瞓咗都好一段時間，結果手臂勁麻痹冇咗知覺，最後頂唔住要工作人員扶番我上嚟。」

Venus又甚為感激拍攝期間台前幕後的窩心慰問：「佢哋經常都會走過嚟問我o唔ok，特別係Joman，好關心我哋，佢係一個好溫柔嘅大姐姐。」

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