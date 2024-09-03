家居新品｜惠而浦全新第6感洗碗碟機　高壓清洗餐具碗碟不留污迹

▲ 惠而浦PowerClean Pro第6感洗碗碟機系列有不同型號，售價分別為$5,790、$6,490及$16,290。（相片由惠而浦提供）

近年洗碗碟機愈出愈多，功能也愈見創新。惠而浦推出全新PowerClean Pro第6感洗碗碟機系列，將洗護科技再拓展，以獨有的PowerClean技術，帶來最高5重噴灑臂的強力高壓水柱，毋須預洗，已可為碗碟帶來高效潔淨。

全方位高壓水柱噴灑

此洗碗機獨有的PowerClean技術，以最高4重高壓水柱，配合多達20個額外的出水孔及360度旋轉噴灑臂，全方位清洗碗碟的每個角落，不用預洗，全方位徹底清潔每一層碗碟，令清潔變得更簡單高效。

▲ PowerClean Pro第6感洗碗碟機系列有不同型號，售價分別為$5,790、$6,490及$16,290。

PowerClean Pro第6感内置式洗碗碟機額外裝備SpaceClean技術，第三層層架採用獨特擴充型設計，有別於傳統的平坦薄身設計，能大大提升第三層層架的容量，能容納更多高身杯具之餘，於層架上額外增設16個出水孔，徹底瓦解頑固污漬。

天然風乾系統 節能環保

此外，此系列洗碗碟機採用Plasma離子塗層，大幅減少水滴依附，防止冷凝水積聚倒流，配合天然風乾系統（DOS）利用冷暖對流技術，迅速有效地乾燥碗碟，提升乾碗效果達99%。

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若是輕煮家庭或需要頻繁清洗碗碟的家庭，半量清洗功能就十分適合。當啓動半量清洗功能，洗碗碟機會自動調節用水量，以配合清洗少量碗碟，既能節約能源，又不再積累碗碟，保持廚房整潔。

事實上，洗碗碟機比手洗更省水，此系列洗碗碟機內置的第6感環保變頻技術，能檢測污染物濃度，精準調節水溫、用水量及洗滌時間，節能高達40%。