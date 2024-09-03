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非法性交｜涉與10歲女童性交兼拍片　27歲倉務員認罪還押至11.11判刑

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

27歲男倉務員涉於2021年2月至6月間，先後與10歲女童及另1名未成年女童性交，並拍下共20段影片，他於兩個月後於被警方截查，被發現手機等存有逾350段兒童色情影片或相片，並揭發事件。倉務員在警誡下稱兩名女童均是其女友，今（3日）於高等法院承認與13歲以下女童非法性交等4罪。特委法官將被告還押至11月11日求情及判刑，其間索取被告心理、精神科報告，以及事主創傷報告。

被告莊信謙（27歲，倉務員），承認兩項製作兒童色情物品罪、1項管有兒童色情物品罪，以及1項與13歲以下女童非法性交罪。

案情指，警方於2021年8月4日晚上，在何文田愛民廣場進行反罪惡巡查時截查被告，其間發現被告的3部電子裝置，即1部iPhone12、1部iPhone6 ，以及1部iPad ，藏有大量兒童色情相片及影片，當中有135張相片及222段影片屬兒童色情物品。被告隨即被捕，並在警誡下稱，曾下載「年青女孩」的相片及影片供自己觀看。

除上述影片外，警方另發現有9段由被告於2021年2月製作的影片，當中涉及一名不知名女童，病理學家則認為，該女童應剛踏入青春期。被告在警誡下稱，他於半年前與該女童拍拖，又曾在該女童替他口交及性交時拍下影片，被告又稱不知道女童的年紀。

除此之外，警方另發現11段影片，並涉及女童X。案情指，被告於2021年6月中認識X，並在首次約會後成為戀人，當時X為10歲。至6月尾，被告於觀塘安泰邨某大樓後樓梯與X性交，並拍下上述11段影片。

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