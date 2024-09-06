超市大搜查︱消委會及LDK推介17款安全保鮮紙密實袋　耐熱鎖水防食物氧化

【消委會／LDK／保鮮紙／保鮮袋／密實袋／食物安全】不少人會使用保鮮紙或密實袋儲存食物，避免造成交叉感染。消費者委員會（消委會）過往曾檢測市面上20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，當中有2款產品所釋出的雜質量較高，但仍有14款屬於高分安全之選；日本雜誌《LDK》亦曾對9款保鮮紙進行評測，當中有3款樣本獲得A級評價，鎖水能力、耐熱性和防氧化能力都有出色表現。為此，TOPick整合出總共17款推薦保鮮紙和密實袋，供大家參考。

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消委會檢測20款密實袋／保鮮袋／保鮮紙

消委會於2019年檢測了市面上共20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，比較各款樣本的價錢、耐熱程度和會否在接觸食物後，釋出有害物質等多方面表現。

在「釋出有害物質」測試上，消委會參考歐洲標準，把樣本物料以特定溫度及時間，放置在3種模擬液之中，包括3%醋酸、10%乙醇及油膩食物。結果發現，所有樣本均會釋出有害物質，但同時未有釋出超過標準之雜質；惟「旭化成」和「鑽石」2款保鮮紙釋出之雜質量較高，不過仍在標準合格範圍內。

在「耐熱程度」測試上，消委會發現所有樣本均未出現破裂或溶解現象，惟聲稱可於微波爐使用的保鮮紙「TOPVALU」放置於攝氏140度環境下10分鐘後，發現長度和闊度均縮小達80%，厚度則大幅增加。

14款密實袋／保鮮紙高分安全之選

TOPick為大家挑選出當中14款高分安全之選：

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針對價錢方面，消委會以「每個」和「每平方米」比較各樣本。密實袋每個售價為0.58至2.19元，保鮮袋為0.09元至0.28元，差異甚大；當中「EZ Fresh」保鮮袋平均每100個只售9元，保鮮紙方面則分成普通和可用於微波爐兩類，前者每平方米售價由0.51至1.32元不等，後者則為0.94至3.49元，可於微波爐使用的保鮮紙售價明顯較高。

*資料源自2019年12月消委會報告，產品售價及品質或有變更

《LDK》3款A級保鮮紙

日本雜誌《LDK》曾於2022年比較市面上9款保鮮紙，針對各樣本的抗氧化能力、鎖水能力和使用感進行評分，其中有3款樣本獲得A至A+評級，鎖水能力、耐熱性和防氧化能力都有出色表現，名單如下：

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同場加映：

食用安全｜保鮮紙切勿包「3類食物」 毒理專家揭：隨時食塑化劑落肚

台大毒理學研究所陳佳煌博士曾指出，市面上常見的保鮮紙大致上可分為PE、PVC、PVDC及較為耐熱的PMP四類材質，其中PVC及PVDC的延展性較佳，但裡面可能添加了塑化劑，因此使用時要特別小心。

他列出以下3類食物，建議市民不要使用保鮮紙來包覆，否則有可能溶出塑化劑，損害健康。

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陳佳煌提醒，雖然PE及PMP不含塑化劑，但使用時仍建議套在較深的容器上，避免保鮮紙直接碰觸到食物。此外他亦提到，市面上有一部分保鮮紙以耐熱作為賣點，但它們實際上仍不適合進行高溫加熱，因為加熱過程中，有可能會令聚合物的塑膠單體裂解出來，繼而對健康造成危害。

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