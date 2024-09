鄭丹瑞做外父丨鄭丹瑞戲言要食雪糕冷靜　旦哥借金曲向女婿表示：I loved her first

▲ 鄭丹瑞大女鄭瑤答應男友求婚,旦哥將做外父。

旦哥鄭丹瑞大女鄭瑤(Zaneta)在今天於個人社交平台上載多張與男友Jacob Chan的合照,宣布答應求婚,寫道:「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」鄭瑤接受訪問透露,其實在3月二人去巴黎時,男友成功向她求婚。

鄭丹瑞出名是廿四孝爸爸,對於「掌上明珠」將要嫁人,他在今日近5時在個人社交平台上載一杯雪糕的照片,並寫道:

這個下晝,忽然收到排山倒海的訊息,都是恭喜我終於做外父了!情緒一下子消化不來,決定食杯雪糕冷靜下自己,然後統一回覆:多謝各位的祝福🙏女婿,請留意歌詞…

鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚 未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛

鄭丹瑞嫁女丨憑《I loved her first》寄意

旦哥發文同時配上英文歌《I loved her first》,他借用此歌的詞去代表父親心聲,當中 「But I loved her first,I held her first.And a place in my heart will always be her」(但我先愛她,我先擁抱她,我心中永遠有一個位置屬於她)可說旦哥表示女兒在心目中地位。

此外,「And I prayed that she'd find you someday.But it's still hard to give her away.I loved her first.」(我祈禱她有一天能找到你,但還是很難放棄她,我先愛她)可說以此祝福女兒及未來女婿,同時表達作為父親對「前世情人」的依依不捨。

