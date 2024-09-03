鄭丹瑞做外父丨鄭丹瑞戲言要食雪糕冷靜　旦哥借金曲向女婿表示：I loved her first

▲ 鄭丹瑞大女鄭瑤答應男友求婚，旦哥將做外父。

旦哥鄭丹瑞大女鄭瑤（Zaneta）在今天於個人社交平台上載多張與男友Jacob Chan的合照，宣布答應求婚，寫道：「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」鄭瑤接受訪問透露，其實在3月二人去巴黎時，男友成功向她求婚。

鄭丹瑞出名是廿四孝爸爸，對於「掌上明珠」將要嫁人，他在今日近5時在個人社交平台上載一杯雪糕的照片，並寫道：

這個下晝，忽然收到排山倒海的訊息，都是恭喜我終於做外父了！情緒一下子消化不來，決定食杯雪糕冷靜下自己，然後統一回覆：多謝各位的祝福🙏女婿，請留意歌詞…

鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚 未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛

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鄭丹瑞嫁女丨憑《I loved her first》寄意

旦哥發文同時配上英文歌《I loved her first》，他借用此歌的詞去代表父親心聲，當中 「But I loved her first,I held her first.And a place in my heart will always be her」（但我先愛她，我先擁抱她，我心中永遠有一個位置屬於她）可說旦哥表示女兒在心目中地位。

此外，「And I prayed that she'd find you someday.But it's still hard to give her away.I loved her first.」（我祈禱她有一天能找到你，但還是很難放棄她，我先愛她）可說以此祝福女兒及未來女婿，同時表達作為父親對「前世情人」的依依不捨。

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