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食用安全丨女子食西瓜染惡菌高燒入ICU　毒物專家警示：1舉動可致敗血症身亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

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【西瓜／高燒／發燒／李斯特菌／腦膿腫】食西瓜注意！內地一名婦人早前於家中進食西瓜後，竟出現高燒不退，其後更陷入昏迷，需送院搶救。醫生其後證實，她是因感染李斯特菌導致腦膿腫，而肇禍原因懷疑是進食了雪藏多天的西瓜。

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綜合內地傳媒報道，浙江一名60多歲岑姓婦人本身患有糖尿病，早前突然發高燒，最高體溫超過攝氏40度，隨後更出現眩暈和行走不穩，並陷入昏迷。由於病情急速惡化，她其後被送到當地浙江省人民醫院，除了高燒昏迷，當時醫生還發現她有眼球活動障礙、顏面神經麻痺等問題，懷疑其顱內神經系統出現問題。

醫生於是馬上安排岑婦接受顱腦磁力共振、腰椎穿刺術和腦脊髓液病原學二代測序等檢查，證實她是顱內感染李斯特菌致腦膿腫。由於這種細菌常常出現在雪櫃裡，醫生於是追問其飲食習慣，才得知岑婦在生病前一周，曾進食幾塊存放在雪櫃裡已有數天的西瓜，其後才出現一連串嚴重不適。

醫生估計，岑婦當時所食用的西瓜早已被李斯特菌污染，細菌經其胃腸道黏膜到淋巴結，然後通過血液進入中樞神經。慶幸的是，經過抗生素處方治療，岑婦病情已穩定下來，而且已轉入普通病房。

浙江省人民醫院神經內科主任郭舜源主任醫師表示，李斯特菌主要以食物為傳播媒介，像肉類、蛋類、禽類、海鮮、乳製品、蔬菜等都可以成為感染源。李斯特菌具有不怕冷特點（0℃亦能緩慢生長），因此，即使將食物存放在雪櫃，李斯特菌都仍可生存。據了解，有「雪櫃殺手」的李斯特菌，是能在有氧和無氧環境下都能生存的細菌，而且即使在-20℃的低溫中亦可存活1年。

食物安全｜感染李斯特菌可致命

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，正常人若受李斯特菌影響，會出現類似感冒症狀，如高燒、頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉等；而幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人或有機會致命；孕婦更會導致流產和死產。

根據香港食安中心資料，李斯特菌病是一種較為罕見但死亡率高的嚴重疾病，死亡率高達20%至30%，預計潛伏期中位數為3星期；受感染者通常會在進食受污染食物後，約3至70天內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但值得留意的是，仍有部分人在染病後沒有出現任何症狀，而嚴重感染個案則會出現敗血病和腦膜炎。

食物安全｜食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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吃西瓜1舉動千萬不要犯

有「無毒教母」之稱的台灣毒物科護士譚敦慈，過去在《健康2.0-明欣醫聊事》便指出西瓜即使表面有蓋上保鮮紙，細菌仍有機會開始滋生。

此外，譚敦慈還提到，每次食西瓜時，應用乾淨的叉子，有人習慣每次吃直接拿一根湯匙挖，沒吃完就原封不動再冰回冰箱，過去有案例，因感染李氏特菌，敗血症離世。以下是她分享的5招正確處理西瓜，有助防止食物中毒及細菌感染：

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