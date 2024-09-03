KO情緒病︱「腦朋友」失控恐生情緒病　中醫揭鬱症7大表現推介茶療放鬆心情

▲ 「腦朋友」失控恐生情緒病 中醫揭鬱症7大表現推介茶療放鬆心情

都市人壓力大，若經常情緒失控、失眠無胃口，小心是「鬱症」發病。註冊中醫師麥俊堅指出，情緒的起伏影響五臟健康，例如生氣時易頭痛、恐懼時易腹瀉尿頻等；若情緒抑鬱，則可能引起「鬱症」，主要有7種表現。醫師推介3類藥方、1款茶療及按摩，幫助大家放鬆心情，解開鬱結，清理因各種情緒帶來的不適症狀。

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醫師引述《內經》：「人有五臟化五氣，以生喜怒悲憂恐」。傳統中醫認為，情緒是五臟精氣所生的結果，五臟對應五種情緒；相對地，情緒的起伏影響五臟的健康，包括：

喜 - 心臟

憂 - 肺

怒 - 肝

恐懼 - 腎

思慮 - 脾

《內經》指出：「百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下……驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結」。生氣時候容易頭痛、開心時候則身體放鬆，生活節奏不急不慢、悲傷時候則氣喘氣不足、恐懼時候則容易腹瀉尿頻、驚嚇時候惶恐失措等。

清代《臨證指南醫案》指出：「不重在攻補，而在乎用苦泄熱，而不損胃；用辛理氣，而不破氣；用滑潤濡燥澀，而不滋膩氣機」。現代中醫通常將因情緒抑鬱引起的身心疾病統稱為「鬱症」，發病機制是身體陽氣不通、鬱滯不行，主要表現為：

心情抑鬱

情緒不寧

易怒易哭

胸肋脹痛

咽喉有異物感

失眠

胃口不佳等

而中醫治療強調「移情易性」，即是「轉移」注意力，不能只是注意負面的情緒；長遠地改變「性格」，或者對事物的看法。配合中藥和針灸治療，處理由情緒衍生的身體症狀。

KO情緒病︱3類藥方

第一，用藥時需要使用具有辛味的行氣的藥物，如：陳皮、紫蘇、砂仁、檳榔等；

第二，需要注意有無「氣鬱化火」的情況，例如頭痛、口乾、唇舌生瘡、失眠等「熱氣」的症狀，用藥時適量加入清熱的中藥，如：黃芩、黃連、梔子等；

第三，至於長期虛火灼傷身體津液，身體陰虛則需要加入甘味質潤的滋陰之品，如：生地、黃精、大棗等。

三類中藥不宜過量、或長期使用，需要隨時根據症狀改變而調整配方。身體情況因人而異，個別情況需要諮詢註冊中醫師的意見。

KO情緒病︱茶療按摩助放鬆心情

以下茶療及按摩手法，推介給有情緒不寧的讀者：

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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