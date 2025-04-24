消委會雪糕推薦︱消委會29款雪糕及冰凍甜品測試　18款5星推薦 4款無菌不含防腐劑【附105款不含「E仔」添加劑雪糕雪條名單】

【消委會雪糕／防腐劑／添加劑／乳化劑／E仔腸炎】天氣漸熱，又是時候食雪糕降暑！消委會早前測試市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點樣本，有18款獲5星高評分推薦；另外有4款衛生情況理想，證實無菌及不含防腐劑，可以食得安心！

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消委會雪糕｜18款5星雪糕推薦

消委會於524期《選擇》月刊，測試29款市面上的雪糕。根據食物安全、營養、品質及營養標籤資料，有18款獲消委會評為5星滿分之選，包括港人熟知的雀巢牛奶公司、阿波羅、維記、Dreyer's等品牌。

詳細名單如下：

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1. 樂天LOTTE モナ王マルチバニラ ラクトアイス Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection

2. Wall's Cornetto Vanilla (Frozen Confection)

3. MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

4. 雀巢牛奶公司Nestle (Dairy Farm) 脆皮樂®呍呢拿味雪糕配脆朱古力外層 JOYSTICK®Vanilla Flavour Ice Cream with crispy Chocolate Coating

5. 首選牌First Choice 特濃朱古力味冰凍甜點 Double Chocolate Flavoured Frozen Confection

6. 阿波羅Appolo 朱古力味冰凍甜點 Monaka, Chocolate Flavored Frozen Confection (Chocolate Coated Chocolate Flavoured Frozen Confection)

7. Dreyer's D Collection Belgian Triple Chocolate (Belgian Chocolate Ice Cream with Dark Chocolate, Milk Chocolate and White Chocolate Chips)

8. 維記Kowloon Dairy 朱古力至尊雪糕甜筒 Chocolate King Ice-Cream Cone

9. Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕 Strawberries and Cream Ice Cream

10. Bulla Creamy Classics Real Ice Cream Cookies & Cream (Vanilla Flavoured Ice Cream with Chocolate Biscuit Pieces)

11. Fruttato Gelato 曲奇雪糕 Cookie Gelato

12. CHEER 北海道產抹茶雪糕 Hokkaido Premium - Matcha Ice Cream

13. Häagen-Dazs 抹茶雪糕 Matcha Green Tea Ice Cream（預先包裝）

14. MILK TOP 北海道牛奶雪糕 Hokkaido Milk Ice Cream

15. GODIVA 黑巧克力軟雪糕 Dark Chocolate Soft Serve

16. 百味堂 BAEKMIDANG 濟州抹茶黑朱古力牛奶雪糕 Jeju Matcha Dark Chocolate Milk Ice Cream

17. 手作之店 手作朱古力 Tezukuri Chocolate

18. Häagen-Dazs 抹茶雪糕 Matcha Green Tea Ice Cream（非預先包裝）

消委會雪糕｜4款雪糕無菌不含防腐劑

消委會發現，部分非預先包裝產品，檢出總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限。雖不會引致即時食物中毒，但反映樣本衛生情況欠理想。

4款無菌不含防腐劑雪糕推介：

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1. MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

2. 阿波羅Appolo 朱古力味冰凍甜點 Monaka, Chocolate Flavored Frozen Confection (Chocolate Coated Chocolate Flavoured Frozen Confection)

3. GODIVA 黑巧克力軟雪糕 Dark Chocolate Soft Serve

4. XTC GELATO 朱古力意式雪糕 Valrhona Chocolate Gelato

根據《食物內防腐劑規例》附表內列明的「指明食物分類」所准許添加的防腐劑種類和含量，以乳類為主的甜品中的苯甲酸（benzoic acid）最高准許含量為每公斤300毫克，而以脂肪為主的甜品中的苯甲酸最高准許含量為每公斤1,000毫克；山梨酸（sorbic acid）則不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品。

而《冰凍甜點規例》則提及，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量為每克不可多於50,000個細菌；總含菌量是一個衞生質素的指標，反映食物的一般質素和剩餘保質期。

雪糕添加劑｜E466及E433可致腸炎無藥醫

市面上不少雪糕等乳製品為了添加風味和口感，可能會加入乳化劑及其他添加劑。中文大學曾引述海外研究，指出「E仔」添加劑E466及E433，有可能引致炎症性腸病（克隆氏症及潰瘍性結腸炎）。

外國亦有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關，不少食物如雪糕、果凍、糖和花生醬等都含有這些成分。實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC；E466） 及「Polysorbate 80」（P80；E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。患者發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀會伴隨終身。

安全雪糕推薦｜105款不含E仔雪糕雪條名單

TOPick曾搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等品牌。根據成份表所列，整理出105款不含E466／E433的產品名單，供大家參考。

DREYER'S：

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Häagen-Dazs：

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HALO TOP：

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Ice Age!：

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MÖVENPICK：

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雀巢：

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其他品牌：

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資料來源：消委會，《冰凍甜點規例》，《食物內防腐劑規例》

＊資料來自消委會第524期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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