消委會雪糕2024｜「E仔」添加劑或致無藥醫腸炎　105款不含E466/E433雪糕雪條　消委會推介12款安全5星雪糕｜附消委會安全雪糕一覽

▲ 「E仔」添加劑或可引致無藥醫腸炎，TOPick整理出105款不含E466/E433雪糕雪條，以及消委會推薦的6款安全雪糕。

【消委會雪糕／乳化劑／E466／E433／防腐劑／雪糕添加劑】天文台今日（19日）10時15分發出酷熱天氣警告，本港地區大致日間炎熱及乾燥，最高氣溫約32°C。夏日炎炎，不少人都愛吃雪糕消暑，不過部分乳製品為了添加風味和口感，可能會加入乳化劑及其他添加劑。中文大學曾引述海外研究，指出添加劑E466及E433有可能引致炎症性腸病，且症狀恐伴隨終身。

TOPick曾檢視市面上120款雪糕及雪條，並整理出105款不含E466／E433的產品名單。另外，消委會亦曾測試29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，並整理出6款安全雪糕名單，供大家參考。

消委會雪糕｜12款安全5星雪糕

消委會於524期《選擇》月刊曾測試多款市面上的雪糕，當中有12款獲評為5星雪糕如下：

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12款5星推介當中，包括不少著名雪糕品牌、以及來自英國、美國、日本北海道雪糕等：

樂天LOTTE Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection

Wall's Cornetto Vanilla(Frozen Confection)

MOVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

雀巢牛奶公司 脆皮樂@雲呢拿味雪糕配脆朱古力外層

首選牌 特濃朱古力味冰凍甜點

阿波羅朱古力味冰凍甜點

Dreyer's 比利時三重朱古力

維記 朱古力至尊雪糕甜筒

Bulla Creamy Classics Cookies and Cream real ice cream

Fruttato Gelato曲奇雪糕

CHEER 北海道抹茶雪糕

MILK TOP 北海道牛奶雪糕

消委會雪糕｜E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，不少食物如雪糕、果凍、糖和花生醬等都含有這些成分。

而炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎2大類，患者的消化道會發炎和潰爛，發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀會終身伴隨病人。一般情況下患者需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

TOPick搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，品牌包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等，根據成份表所列，發現有105款產品不含E466和E433。

DREYER'S：

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Häagen-Dazs：

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HALO TOP：

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Ice Age!：

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MÖVENPICK：

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雀巢：

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其他品牌：

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超市大搜查｜消委會推薦6款安全雪糕

消委會曾測試29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，其中20款預先包裝雪糕及冰凍甜點均沒有驗出防腐劑，另有3款雪糕完全不含添加劑，如色素、乳化劑、調味劑、穩定劑等。不過在剩餘9款非預先包裝樣本中，就有2款分別檢出含有含每公斤57及123毫克的低毒性山梨酸，另外發現25款雪糕含有細菌，總含菌量含量每克介乎15至58,000個細菌。

綜上，TOPick整理出3款完全不含任何添加劑的雪糕，以及4款無菌及不含防腐劑雪糕，其中1款樣本重複出現，因此共計6款安全雪糕。名單如下：

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3款完全不含添加劑的雪糕名單：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

HaagenDazs 士多啤梨雪糕

HaagenDazs 抹茶雪糕。

4款不含防腐劑而沒有被檢出細菌的雪糕：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

阿波羅 朱古力味冰凍甜點

XTC GELATO 朱古力意式雪糕

GODIVA 黑巧克力軟雪糕

根據《食物內防腐劑規例》附表內列明的「指明食物分類」所准許添加的防腐劑種類和含量，以乳類為主的甜品中的苯甲酸（benzoic acid）最高准許含量為每公斤300毫克，而以脂肪為主的甜品中的苯甲酸最高准許含量為每公斤1,000毫克；山梨酸（sorbic acid）則不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品。

而《冰凍甜點規例》則提及，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量為每克不可多於50,000個細菌；總含菌量是一個衞生質素的指標，反映食物的一般質素和剩餘保質期。

資料來源：消委會，《冰凍甜點規例》，《食物內防腐劑規例》

＊資料來自消委會第524期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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