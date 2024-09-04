超市大搜查｜「E仔」添加劑或致無藥醫腸炎　105款不含E466/E433雪糕雪條　消委會推薦6款安全雪糕

▲ 「E仔」添加劑或可引致無藥醫腸炎，TOPick整理出105款不含E466/E433雪糕雪條，以及消委會推薦的6款安全雪糕。

【雪糕／雪條／添加劑／乳化劑／E466／E433／防腐劑／含菌量/消委會】夏日炎炎，不少人都愛吃雪糕或雪條消暑，不過部分乳製品可能會為了添加風味和口感加入乳化劑及其他添加劑。中文大學曾引述海外研究，指出添加劑E466及E433有可能引致炎症性腸病，且症狀恐伴隨終身。TOPick曾檢視市面上120款雪糕及雪條，並整理出105款不含E466／E433的產品名單。另外，消委會亦曾測試29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，並整理出6款安全雪糕名單，供大家參考。

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超市大搜查｜E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，不少食物如雪糕、果凍、糖和花生醬等都含有這些成分。

而炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎2大類，患者的消化道會發炎和潰爛，發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀會終身伴隨病人。一般情況下患者需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

TOPick搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，品牌包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等，根據成份表所列，發現有105款產品不含E466和E433。

DREYER'S：

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Häagen-Dazs：

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HALO TOP：

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Ice Age!：

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MÖVENPICK：

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雀巢：

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其他品牌：

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超市大搜查｜消委會推薦6款安全雪糕

消委會曾測試29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，其中20款預先包裝雪糕及冰凍甜點均沒有驗出防腐劑，另有3款雪糕完全不含添加劑，如色素、乳化劑、調味劑、穩定劑等。不過在剩餘9款非預先包裝樣本中，就有2款分別檢出含有含每公斤57及123毫克的低毒性山梨酸，另外發現25款雪糕含有細菌，總含菌量含量每克介乎15至58,000個細菌。

綜上，TOPick整理出3款完全不含任何添加劑的雪糕，以及4款無菌及不含防腐劑雪糕，其中1款樣本重複出現，因此共計6款安全雪糕。名單如下：

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3款完全不含添加劑的雪糕名單：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

HaagenDazs 士多啤梨雪糕

HaagenDazs 抹茶雪糕。

4款不含防腐劑而沒有被檢出細菌的雪糕：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

阿波羅 朱古力味冰凍甜點

XTC GELATO 朱古力意式雪糕

GODIVA 黑巧克力軟雪糕

根據《 食物內防腐劑規例》附表內列明的「指明食物分類」所准許添加的防腐劑種類和含量，以乳類為主的甜品中的苯甲酸（benzoic acid）最高准許含量為每公斤300毫克，而以脂肪為主的甜品中的苯甲酸最高准許含量為每公斤1,000毫克；山梨酸（sorbic acid）則不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品。

而《冰凍甜點規例》則提及，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量為每克不可多於50,000個細菌；總含菌量是一個衞生質素的指標，反映食物的一般質素和剩餘保質期。

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