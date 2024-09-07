飲食攻略·二十四節氣白露｜入秋氣候漸趨乾燥　中醫拆解飲食宜忌+3大養生穴位

【白露/節氣/二十四節氣/乾燥/溫差/飲食】今日（7日）是二十四節氣的白露節氣，踏入秋季節氣，濕度將會漸漸回落，容易出現各種乾燥問題，不過註冊中醫師陳穎欣接受訪問時強調，此時日夜溫差變化大，需要注意氣溫變化，適時添衣避免著涼。

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二十四節氣白露｜日夜溫差變大 應注意2大健康問題

陳醫師表示，踏入秋天的節氣，此時氣候乾燥，容易損耗人體水液，易見皮膚乾、鼻乾、咽乾等症狀，而節氣的「白露」所指的，是夜間氣溫低時，凝結於草木上的露珠，顧名思義，這個節氣中夜晚溫度將會降低，因此需要注意日夜溫差變化，感到寒涼時便要記適時保暖，避免受寒。

二十四節氣白露｜入秋氣候乾燥 忌辛辣煎炸宜滋陰潤燥

天氣漸轉乾燥，陳醫師建議大家應避免進食辛辣、煎炸等熱氣食物，減輕因乾燥所帶來的各種不適，生活上除了要注意保暖、避免著涼外，亦宜滋陰潤燥，建議可多食以下5大類食物，幫助潤肺生津、清熱安神：

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二十四節氣白露｜3大養生穴位 助清熱調理脾胃

醫師分享3大節氣養生穴位，幫助大家調理脾胃、清熱兼扶正培元，每個穴位以大拇指輕輕揉按5至10分鐘，每日1次即可，注意按摩力度要適中，不宜過重：

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二十四節氣白露｜南瓜百合湯

除此之外，陳醫師推介以下一款養陰潤肺，健脾益氣湯水，不過要注意易腹脹人士不適宜飲用：

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