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北上消費｜北上按摩客人太多毛巾點處理？ 按摩店職員揭恐怖處理毛巾方法

休閒消費

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北上按摩，你又知幾多貓膩

阿姐的手勢非常純熟，力度不太猛也不太弱，剛柔並重，令我的腳踝舒服極了。我由衷地讚她：「你功夫真好，謝謝你呀！」

阿姐笑時露出一口白牙：「嘻嘻，我做咗呢行二十年㗎啦！」

我是首次光顧這間足浴店，臨時走進去也有位置，不禁問：「生意還好嗎？」她果然輕歎回答：「唉，真係好靜呀，啲客都北上消費啦！」這是不爭的事實，我身邊的友好們幾乎每星期都北上去逐個區玩，那邊按摩也特別便宜呢！

阿姐撇嘴說：「便宜有乜用，長途跋涉跑上去，花咗嘅時間又點計？人多又迫又點計？」她又不是沒道理，我就是怕擠在人潮中，所以決定留港消費呢！

「仲有呀！」阿姐突然壓低嗓門像要說機密了：「我喺內地工作時見得多，有啲按摩店客太多，毛巾又邊會洗得切？有啲店係會將用過嘅毛巾直接放入乾衣機，再加啲香精，咁條毛巾咪又熱又香，啲客咪以為好乾淨囉！」我聽得雙眼瞪得大大的，太不衞生了！太恐怖了！

阿姐突然挺腰換了個姿勢：「去年條腰做咗手術，依家好番㗎啦！」也許是職業病吧，真的敬佩這些敬業樂業的職業婦女。我看她年齡大概四十多歲，跟那位城市熱話網紅相若，於是隨口問：「你有關注何伯何太的新聞嗎？」

料不到阿姐會連珠炮發激烈的罵：「呢個女人擺明係呃男人錢嘅騙子，滿口謊言，表裏不一，簡直係映衰我哋大陸女人，我喺茶餐廳啲人都罵佢，佢等天收啦！」

幸好沒有被心機女成功挑撥中港矛盾，中港人的眼睛都是雪亮的。

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撰文 : 鄧藹霖

按摩 北上消費 中港矛盾 職業病

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