大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌

【大腸癌／癌症／血便／便秘／排便習慣／腸胃健康】據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位常見致命癌症。台灣外科醫生陳榮堅在Facebook「健康多1點」指出，大腸癌主要有4大徵兆，而當出現這些症狀時往往都已不是初期癌症，故提醒大家要定期照腸，及早發現、及早治療。

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大腸癌4大異常徵兆

陳榮堅指出，大腸癌主要由自身細胞演變成癌細胞所致，所以醫學界也認為不容易在最早期被發現，而臨床上大多數人都是出現異常症狀時才求診，最終確診大腸癌；醫生指出，當患上大腸癌時主要會有4大異常徵兆，提醒大家可以多留意以下4點：

血便： 屬於最常見的早期徵兆。醫生表示，如果每1至2年偶然有血便並無大礙，但如果每2至3天就有1次血便，且情況持續達1個月以上就請盡速就醫。

屬於最常見的早期徵兆。醫生表示，如果每1至2年偶然有血便並無大礙，但如果每2至3天就有1次血便，且情況持續達1個月以上就請盡速就醫。 胃脹： 醫生表示，如果經常性無緣無故地有胃脹氣的感覺，也請盡快檢查大腸。

醫生表示，如果經常性無緣無故地有胃脹氣的感覺，也請盡快檢查大腸。 排便習慣改變： 醫生舉例，如果過往習慣每天排便1至2次，變成每2至3日才排便1次，並伴隨腹脹感，有機會是腫瘤阻塞腸道，請必須就醫檢查。

醫生舉例，如果過往習慣每天排便1至2次，變成每2至3日才排便1次，並伴隨腹脹感，有機會是腫瘤阻塞腸道，請必須就醫檢查。 糞便形狀改變：醫生解釋，正常健康的腸道和糞便都會呈柔軟質地，但若然腸道內長出腫瘤，柔軟的糞便在經過腸道是會被腫瘤「塑形」，變得比較硬和細。

陳榮堅補充，另外例如體重減輕、容易疲勞等都屬於較常見的徵兆，可作為輔助參考；但如果出現上述4種徵兆，務必要提高警覺，及早就醫檢查。

定期進行大腸鏡檢查

陳榮堅指出，目前醫學界針對腸道檢查會偏向使用大腸鏡檢查，其次為糞便潛血檢查；然而他會推薦大家選擇大腸鏡檢查，並指：

但可以想像有時你得癌症，你的黏膜並沒有在滲血，測（了）就會沒有，最好作法還是做大腸鏡檢查。

他建議大家，踏入50歲後就應考慮接受第一次大腸鏡檢查；如果是有家族病史者，就算本身毫無症狀，也建議在40歲後進行大腸鏡檢查。醫生強調，癌症越早發現，治療方法就越簡單，如果等到後期症狀嚴重時才就醫，往往要付出更大治療代價。

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