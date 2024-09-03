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星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

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Coffee仔仔原校升小！

【林芊妤/星二代/名幼/幼稚園/升小/北角校網/蘇浙小學】昨日（2日）是開學日！育有5歲仔仔翟德彥（伯伯）的Coffee（林芊妤）今學年升小，早前在社交網分享仔仔幼稚園畢業照的Coffee，在回覆網民留言時，透露「伯伯」原校升讀小學，其小學屬於一條龍私立學校，據學校網頁，小學學費年近9萬，看來Coffee夫婦要努力搵錢！

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Coffee早在7月中的時候，上載伯伯就讀位於北角的蘇浙小學幼兒園畢業時表演的照片，她寫道仔仔大得太快，好似眨吓眼就過:「幼稚園生涯結束啦，由佢以前一開始上PN會掛住我掛到上堂喊，到而家瞓覺前會同我分享佢學校嘅大小事，彥彥終於K3畢業啦，啲人成日話眨吓眼就過，冇錯，即管阿媽覺得每日既過程有幾咁辛苦都好，去到今日呢一日我都依然覺得好似眨吓眼佢就畢業咁。」

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星二代升小︱蘇浙小學出名考試測驗多

Coffee又多謝老師們一直以嚟既愛錫同教導:

令到佢每日都咁期待返學，本來我諗住佢係細b所以我哋都無咩期望，但見到佢超額完成真係好安慰，同時彥彥都好期待可以同朋友仔一齊升小一，好啦你加油啦！聽講功課考試測驗都唔少嘢，但記住⋯媽媽只求你健康快樂成長。

有網民問Coffee，伯伯是否原校升讀小一，Coffee在留言區回答「係！」有網民就留言指，該校出名考試測驗多，但功課量還可以。

北角的蘇浙小學幼兒園K1-K3分別設有本地的主流課程及國際班，本地課程會以普通話作為主要教學語言，當時Coffee就是想仔仔打好語言基礎所以報讀。

另外，蘇浙公學國際部提供英國制課程國際班，由幼稚園至小六學生，學費方面，全年學費由$82,400至$98,500不等，小學主要推行活動教學，讓學生通過遊戲、實踐和活動，享受學習的樂趣。錢嘉樂的兩位女兒Alyssa和Kassidy也是該校學生。

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升中派位︱蘇浙小學派位理想

根據學校網頁，蘇浙小學升中派位理想，2024年級畢業生中學派位最多人獲派香港中國婦女會中學，其次是張祝珊英文中學庇理羅士女子中學 ，而神校聖保羅男女中學都有2名學生獲派。

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學費 升中派位 翟德彥 林芊妤 星二代 香港中國婦女會中學 蘇浙公學 聖保羅男女中學 張祝珊英文中學 庇理羅士女子中學

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