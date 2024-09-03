港大校政風波｜校委會接納政府調研小組建議　王于漸續任首副　宮鵬毋須調職

▲ 港大校委會今日（3日）開會聽取政府調研小組報告。(資料圖片）

香港大學副校長任命風波爆發至今逾3個月，據悉港大校委會今日（3日）召開特別會議，已聽取並接納政府「調研小組」提出的所有建議，原先被「變相降職」的暫任港大首席副校長王于漸，最終可留任首副至明年6月約滿，港大副校長（學術發展）宮鵬亦毋須調職。政府晚上表示欣悉校委會接納建議。

會議於今午5時半開始，直至7時許結束。多名港大校委包括金融界立法會議員陳振英、前立法會議員石禮謙及行會成員梁高美懿等出席，早前在任命風波中獲委任取代王于漸、暫任行政及財務副校長的田之楠亦有與會。

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港大校委會在5月28日通過多名暫任副校長任命，令港大副校人數「4變9」，影響到部分原任副校須調職，引發軒然大波。政府遂於6月成立調研小組介入風波，已於7月提出初步意見，其後於上月提出最終建議方案。

據了解，港大校委會在會上接納小組建議，針對最具爭議的任命，即是由港大化學系講座教授任詠華，取代王于漸暫任首席副校長，小組提出，校委會事前未有諮詢教務委員會意見，故此任命未能生效，讓王于漸留任首副至明年6月約滿，毋須「變相降職」調任至副校長（大學拓展）。

另基於合約問題，早前獲校委會通過調任至主理「環球事務」的副校長宮鵬，小組建議調回原本的副校長（學術發展）席位，亦獲校委會接納。

此外，校委會通過新增2個副校長職位，分別主理「健康事務」及「商業事務」兩個副校長職位，分別由醫學院長劉澤星及經管學院長蔡洪濱暫任，早前有報道引述消息指，蔡洪濱以個人原因不出任副校，劉澤星則會繼續出任副校長（健康事務）。

就今次副校任命風波，早前校長張翔及校委會曾相繼發聲明反駁對方。有港大校委形容各方最終以大局為重、「大家一人讓一步」，令事件圓滿解決。

政府晚上發稿表示，小組考慮到港大校委會決議的可行性，以及相關人員是否願意接受任命，昨日就港大高層人事安排提出調研結果和建議，欣悉校委會接納所有建議，形容達成是次成果有助港大盡早回復正常運作，以港大根本利益為依歸；小組亦知悉港大正就多個高層職位包括首席副校長、副校長、教務長和學院院長，進行物色人選工作，小組敦促校委會和管理層合作盡快填補空缺。

記者：馮琪雅

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