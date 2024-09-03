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搶人才｜尚海龍：9.14辦高才義工團授旗儀式　數百人火速報名做全運會義工

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍。（資料圖片）

政府鼓勵來港人才透過做義工融入社會，香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍今日（3日）向ToPick透露，將在本月14日於大埔林村許願廣場舉辦高才義工團授旗儀式，號召高才努力做義工支援香港發展；又指已為明年舉行的第15屆全運會成立高才義工團，報名反應熱烈。

尚海龍指，新來港人才熱衷做義工，協會成立至今已舉辦約40場活動，曾參與服務的義工超過1,000人。他舉例指，協會舉辦的學廣東話活動，有很多義工支持；去年尾有近500名已落地香港高才參加的跨年晚會，也有很多義工幫忙；今年3月3日的香港高才招聘展覽，亦有近100名義工主動由朝到晚協助維持秩序、引導求職者等。

他又指，香港是慈善之都，很多賣旗活動、百萬行等活動，都有高才通人才服務協會的義工身影。而捐血是志願者，也是一種義工，協會首辦捐血活動，已有數十人到場；逾50名高才亦已接受紅十字會急救培訓，取得證書和加入急救義工團。

第15屆全運會將於明年11月舉行，由廣東、香港及澳門三地共同承辦。尚海龍透露，已針對全運會成立高才義工團，數百人火速報名，名額「秒光」，可見他們願意付出自己的時間、金錢和精力支援香港發展。

另他透露協會將在9月14日於大埔林村許願廣場舉辦「迎國慶過中秋千名高才為香港乾杯」活動，且同時進行高才義工團授旗儀式，號召所有高才努力做義工，逐步走到全港18區服務；義工團目前有近500人。

尚海龍強調，高材義工不是簡單撿垃圾，而是高質素，用科技和專業背景優勢提供服務，「這樣才是幫到香港社會多元化發展。」

此外，高才來港後就業率備受關注，勞福局去年11月向當時透過高才通簽證抵港逾6個月的5,000名申請人及其家屬發問卷，獲近4成回覆，當中54%已就業，惟目前仍未有最新一輪調查的結果。不過，尚海龍相信隨著愈來愈多新質企業在港投資，高才的就業率會愈來愈好。

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記者：梁薾心

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