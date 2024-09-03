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私隱｜有程式稱可自動化預約醫管局門診　局方澄清：非由官方開發

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發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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模榜HA GO之應用程式。(網上圖片)

醫院管理局表示，注意到一款流動應用程式，聲稱病人提供個人資料後可以代為預約醫管局轄下普通科門診服務的診症名額，對程式收集病人個人資料及有可能使用有關資料登入醫管局系統表示深切關注。

據了解，所指的應用程式是一個名為「Book街症」程式。該程式稱，用人工智能技術，可自動化預約指定醫管局診所指定時段，並要求輸入多項個人資料。

醫管局發言人表示，注意到有一款流動應用程式，聲稱病人提供個人資料後可以代為預約醫管局轄下普通科門診服務的診症名額，有關程式的開發機構同時透過社交媒體作出宣傳。醫管局對有關流動應用程式收集病人個人資料及有可能使用有關資料登入醫管局系統表示深切關注。

局方表示，現時只有醫管局官方開發的流動應用程式HA Go可以用作預約普通科門診服務，其他聲稱可以代為預約的流動應用程式，全部並非由醫管局開發；醫管局從來沒有授權任何非醫管局開發的應用程式代病人預約普通科門診服務。醫管局已採取必要措施檢查及加強系統的保安。現時沒有發現預約系統出現異常或有病人資料外洩的情況。

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