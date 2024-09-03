環保回收｜環境局指將研究引入實體卡登記制度　減少濫用綠綠賞積分

▲ 環保署會利用智能廚餘回收桶的內置鏡頭，加強監控廚餘回收的情況。（資料圖片）

環境及生態局在社交平台發文指，雖暫緩推行垃圾收費，但市民對減廢回收的認識和參與度大幅度提升，今年7月綠在區區網絡收到回收物的重量，較去年12月增加約70%。對於坊間有意見擔心回收量增加只是因為環保署在6、7月時推出綠在區區回收6倍積分，非市民參與回收的熱誠有所改善。局方指，環保署前年6月及去年7月也分別推出6倍積分活動，但今年6月綠在區區收到的回收物重量較去年7月增加了36%，亦較兩年前6月增加96%，認為市民參與回收的熱誠的確是大幅提升。局方亦提到，初步數據顯示，今年8月的回收量也與6月相若，並無因為沒有6倍積分而明顯下跌，認為亦反映市民參與回收，是在文化習慣上開始有所改變，而不單單是被積分吸引。

廚餘回收方面，局方指，今年7月的家居廚餘回收量較前年6月增127倍，形容讓人鼓舞。就近日有報道指有個別居民將廚餘分多次放入智能回收桶，來領取更多積分。環保署並沒有直接收到這方面的投訴，相信大部分市民在使用廚餘回收服務時均保持自律和顧及他人，環保署會加強公共屋邨和私人屋苑的宣傳，提高居民正確使用智能廚餘回收桶的意識。而對於可能有少數人濫用「綠綠賞」及智能廚餘回收桶的情況，環保署會利用智能廚餘回收桶的內置鏡頭，加強監控廚餘回收的情況，也會檢視如何改善積分計劃，和研究引入實體卡登記制度，以減少濫用的機會。

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