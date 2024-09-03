煽動刊物｜鄧炳強去信華爾街日報 反駁涉立場新聞案報道內容歪曲事實
撰文： 戴朗希
發布時間： 1 小時前
最後更新： 39 分鐘前
保安局局長鄧炳強去信美國《華爾街日報》，就該報周一（2日）關於已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，被區域法院裁定串謀發布煽動刊物罪名成的文章，表示強烈反對，斥文章內容歪曲事實。
美國《華爾街日報》的文章以「香港判兩名編輯有罪」（Hong Kong Convicts Two Editors）為題，提到「北京的傀儡指控兩人以批評政府來煽動叛亂」（Beijing’s puppets charged the pair with sedition for criticizing the government），指兩名編輯因發布政府不喜歡的內容而被定罪，將面臨數年監禁。
鄧炳強指，今次判決理由清楚表明，《立場新聞》的意識形態是排斥中國的本土主義，甚至成為抹黑和詆毀中央和香港特區政府的工具，相關文章在沒有任何客觀依據的情況下，攻擊《港區國安法》和相關執法和起訴程序、通過虛假信息傳播仇恨和反政府情緒；攻擊警方的執法、美化暴徒的行為。他又強調，根據新的《維護國家安全條例》，對與煽動意圖有關的罪行的處罰不具有追溯力。
鄧炳強表明，不會被文章中提到的所謂「制裁」嚇倒，形容是卑劣的政治操作，特區政府將堅定不移繼續維護國家安全。
責任編輯：戴朗希
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