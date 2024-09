煽動刊物｜鄧炳強去信華爾街日報　反駁涉立場新聞案報道內容歪曲事實

▲ 保安局局長鄧炳強。(資料圖片)

保安局局長鄧炳強去信美國《華爾街日報》,就該報周一(2日)關於已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐,被區域法院裁定串謀發布煽動刊物罪名成的文章,表示強烈反對,斥文章內容歪曲事實。

美國《華爾街日報》的文章以「香港判兩名編輯有罪」(Hong Kong Convicts Two Editors)為題,提到「北京的傀儡指控兩人以批評政府來煽動叛亂」(Beijing’s puppets charged the pair with sedition for criticizing the government),指兩名編輯因發布政府不喜歡的內容而被定罪,將面臨數年監禁。

鄧炳強指,今次判決理由清楚表明,《立場新聞》的意識形態是排斥中國的本土主義,甚至成為抹黑和詆毀中央和香港特區政府的工具,相關文章在沒有任何客觀依據的情況下,攻擊《港區國安法》和相關執法和起訴程序、通過虛假信息傳播仇恨和反政府情緒;攻擊警方的執法、美化暴徒的行為。他又強調,根據新的《維護國家安全條例》,對與煽動意圖有關的罪行的處罰不具有追溯力。

鄧炳強表明,不會被文章中提到的所謂「制裁」嚇倒,形容是卑劣的政治操作,特區政府將堅定不移繼續維護國家安全。

責任編輯:戴朗希

