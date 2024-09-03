盛事之都｜傳Coldplay明年啟德體育園開騷　消息：試運將派免費飛兼有交通攻略

▲ Coldplay去年9月在美國加州演出。（法新社圖片）

啟德體育園明年啟用，昨有消息指，英國搖滾勁旅Coldplay明年將進駐啟德體育園的5萬人場館開演唱會，作為亞洲巡演其中一站，令外界相當期待。據悉，體育園將啟動連串宣傳攻勢，包括向公眾重新介紹場館設施、交通攻略、打卡靚位等；另外會邀請市民參與不同規模的體育賽事及表演活動，將會派飛免費入場，務求透過壓力測試，為明年開幕後的全運會暢順運作堵塞漏洞。

啟德體育園正密鑼緊鼓籌備第4季進行場館試運，外界關注體育園作為本港最新大型盛事地標，可吸引哪些體育大賽、國際級樂壇巨星進駐。有消息指，英國搖滾勁旅Coldplay計劃明年重返亞洲，自去年展開世界巡演「Music of the Spheres World Tour」，去年已到台灣、新加坡等地演出，明年有機會舉行香港站，而可容納天團級數的場地，以啟德體育園的5萬人主場館睇高一綫。

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繼今年初爆出美國樂壇天后Taylor Swift沒有選擇來港巡演，除了本港沒有合適大型場地，更因為新加坡政府以天價補貼，爭取東南亞獨家主辦權。而Coldplay的國際名氣，亦足以令亞洲樂迷引頸以待。

事實上，早前本地樂壇天后容祖兒、G.E.M.鄧紫棋等，都表明有意在啟德體育園開騷。而之前在中環海濱活動空間舉行演唱會的台灣天團五月天、亞洲天王周杰倫，吸盡中港台粉絲，有極大叫座力。消息指，不少亞洲或國際級巨星開騷，要坐滿5萬人主場館不是難事，而且體育園還有一個1萬人室內體育館，容量與紅館及亞博館相約，亦可吸引本地歌手及韓星等演出。

消息：安排參觀展開宣傳 交通攻略免迷路

啟德體育園早前表示，將在今年內舉行不同體育活動及演出，進行試運。消息指，園方有多項重要工作，首先未來2個月內安排不同持份者走入場館參觀，並重新向公眾介紹園內設施，「好多人其實都未係好了解體育園有乜，一定讓大家由頭到腳了解一遍。」

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其次是向公眾介紹園內大量休憩空間及不同國際美食餐飲及酒吧設施。消息指，場地除了滿足入場看演出，亦希望市民一家大小入來Chill下，加上國際旅客到訪，因此要有迎合不同口味的餐廳及酒吧，例如清真食物、印度菜等，同時刺激園內消費，「好多外國旅客睇七人欖球賽都會飲下啤酒，體育園都應該要有酒吧或美食攤位，進場前後都可飲下食下。」

此外，最重要一環是交通配套。據了解，園方稍後正就試運項目，與主辦機構商討派發免費門票安排，詳情稍後公布。為了真實演練達至測試漏洞的目的，將邀請市民入場參與。消息指，由於體育園位於宋皇臺站與啟德站之間，數萬人同時進場及散場，甚至突發情況疏散，都要有全盤計劃。

鼓勵搭港鐵出入 指示靠近車站及場館閘口

消息指，園方會教育公眾以港鐵出入，「揸車的話嗰度肯定塞車」；其次是場館眾多，因此園方會拍片教育公眾，以靠近相關場館的港鐵出入口前往，沿路和園內更要有清晰指示牌等。「聽講園方都不排除試運有機會出現混亂，但明年開幕後的全運會不容有失，寧願早啲發現問題堵塞漏洞，不至成為國際笑話。」

記者：吳雋妍

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