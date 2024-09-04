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香港小姐丨鄔友正大談心水「美女榜」　大讚港姐冠軍朱晨麗唔怕激嬲老婆

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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鄔友正公開心中的「四大美人」！

97年港姐冠軍翁嘉穗的富商丈夫鄔友正活躍於小紅書，不時發帖文跟網民互動，鄔友正更透露想出戰《中年好聲音》，日前鄔友正論盡「劇集四大美人」，「鄔公」公開品評靚女，不怕激嬲太太翁嘉穗！

帖文開首鄔友正先說：「窈窕淑女，君子好逑！多看美女，是其中一個返老還童的方法！我看過無數中英韓的劇集及電影，做出一個結論！古有四大美人，劇集裏面有我心中的四大美女！」

中年好聲音丨鄔友正自誇舞技勁過女助手　努力學唱歌：有心唔怕老

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鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係

鄔公大讚朱晨麗

排第四名為TVB花旦朱晨麗，鄔友正大讚這位港姐冠軍級人馬，他寫道：「蘇州美女，樣子甜美，baby fat 襯埋整個身形，恰到好處！」鄔友正更貼出跟朱晨麗的合照，十足小粉絲咁。

第三位和第二分別為楊冪以及奧斯卡影后英格烈褒曼：「第三位：三生三世十里桃花 很值得追劇，楊冪樣子串得來有仙氣，身材極佳！第二位：北非諜影 好懷舊又精彩，英格烈褒曼 美若天仙，簡直是仙女下凡間！」

至於榜首即是熱爆韓劇《淚之女王》女主角金智媛，「女主角金智媛 閉月羞花，沉魚落雁 加埋她的演技，是我見過最美的！」

最新影片推介：戴祖儀

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