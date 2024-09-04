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摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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「魔羯」料周五增強成超強颱風，天文台考慮今晚（4日）6至9時改發3號風球 。

【魔羯/颱風/熱帶氣旋/1號戒備信號/3號風球/8號風球】熱帶氣旋「魔羯」已增強至颱風，一號戒備信號現正生效，天文台指會在今日（4日）晚上6至9時考慮改發3號風球，並視乎2個條件，評估是否需要在明日（5日）下午至晚上發出更高的熱帶氣旋警告信號。

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根據天文台消息，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。

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天文台表示，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日（5日）較後時間進一步增強，會視乎摩羯的動向及強度變化，再評估是否需要在明日下午至晚上時間發出更高熱帶氣旋警告信號。

而內地中央氣象台最新預計也指出魔羯逐漸增強，其預報圖顯示，魔羯將於周五（6日）清晨達到超強颱風級別，屆時會在香港西南方約400公里，並於同日下午至夜間在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸，估計會是強颱風級或超強颱風級別。

對於天文台會否改掛8號風球，化學博士K Kwong（鄺士山）亦有一番見解。他昨日（3日）於個人Facebook專頁發文，分享自己平日主要靠天氣圖及氣溫圖、世界各地天文機構嘅預測以及對以往颱風的記憶來預測天氣。他表示，自己原本預計魔羯會吹向台灣，但最後改為吹向越南，原因在於北方的高氣壓將熱帶氣旋逐漸推往西南。

他在數小時後再發布新貼文，指出魔羯會在周五闖入香港400公里內，屬強颱風級別，但中心氣壓低至 935hPa，因此認為澳門有可能掛8號風球，但香港則估計「最多3號」。

魔羯風球｜同場加映：颱風貼窗大法

貼膠紙不能防爆

港大機械工程學系副教授廖俊豪指，膠紙無論採用哪種貼法，窗上貼膠紙不會增強玻璃的結構，亦不能減低玻璃被吹裂的機會，但卻可以減低玻璃碎片散落，所以用保鮮紙濕水貼上玻璃，作用也一樣。

本港的玻璃窗一般可承受一定程度的風力，通常是有外力才會令玻璃破裂，例如小石、樹枝，甚至一些被吹起的雜物，所以玻璃貼上膠紙也不可減少破裂的機會，只能減少碎片四散的情況。

廖俊豪又指膠紙最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少，又強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！

「米」字形方法

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授，建議用膠紙以「米」字形方法貼玻璃窗。他指出，「米」字形張貼，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光，適合一般家庭。

「井」字形方法

人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。他認為，此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。不過詹Sir強調，貼膠紙防爆窗的作用有限，拉窗簾反而更安全。

「田 + 米」字形方法

有台灣媒體曾引述物理專家解釋，玻璃正確的貼法，是在中央先貼一個「田字型」，再貼對角線成「米字型」。這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

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哪種膠紙貼窗較佳？

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強，以及香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師「詹Sir」詹濟南；兩人皆建議使用牛皮膠紙最好。

  • 牛皮膠紙：最硬身，彈性較高，膠紙結構較堅固
  • 皺紋膠紙：彈性不高，遇水易甩
  • 膠質封箱膠紙：質地較薄身

盧覺強補充，若是商店的落地大玻璃，牛皮膠紙可貼於向室外的一面，有助硬物細物吹襲時「擋一擋」；一般家居則貼於向室內一面已可以，建議用闊度1至2寸的牛皮膠紙。

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白電油WD-40助去膠紙漬

颱風過後需要移除膠紙，如何可以輕鬆去除膠紙漬？詹濟南教路，可到五金店買白電油，約20元一支（500ml左右），再用沾了白電油的布抹窗就可以輕鬆去除膠紙漬。不過，白電油屬易燃液體，他提醒市民要小心處理，可戴上手套抹窗。

另外，盧覺強則建議，可利用潤滑去銹油「WD-40」，在窗上噴一噴，用布抹就能去掉膠紙漬。

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