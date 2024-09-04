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法證先鋒VI劇透丨第17集劇情預告　星柏驗出藍茵體內有某種藥物成分

娛樂

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第16集劇集講到冼陽在診所遭人襲擊……

法證先鋒VI丨第17集 （4/9）

針筒殺人案真相曝光，令人唏噓！遊戲影視公司「Z網絡」的遊戲設計師藍茵遇車禍身亡，星柏發現現場找不到煞車痕，車上的行車記錄儀遭人移除。

浩然等查到死者死前收到「Z網絡」董事會主席林嘉琪之來電，二人正為一宗侵權案打官司。

寶樂與藍茵認識，認為車禍有可疑，託星柏調查。

星柏等人驗出藍茵體內有某種藥物成分，還在車禍現場有重要發現！

佩清在網上遭人抹黑，打算置之不理。

浩然往找嘉琪協助調查後，嘉琪竟突然失蹤……

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