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綠葉王｜李國麟直接飲內地溫泉水　搵銀無底線隨時病從口入

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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現年70歲的李國麟直接飲內地溫泉水！

現年70歲的資深綠葉李國麟，近年轉戰北上發展，更加入「直播帶貨」行列吸金賺人仔，試過連續開直播長達8小時，貨品無人問津而曾被封為「最慘帶貨明星」。

李國麟曾直播帶貨賣衛生巾、狂吃小龍蝦，他之所以如此搏命搵銀，是想在自己仍然「行得走得」的時侯盡量去更大的市場發展，賺更多收入，令家人將來過得更舒服！

李國麟又有新搞作，他到宜春介紹溫泉，力推是可飲用的熱溫泉水，他也有親身示範喝溫泉水，真的替他擔心！

綠葉王｜李國麟女兒顏值高撞樣劉亦菲　網民被迷倒爭住做「女婿」

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李國麟直接飲內地溫泉水

李國麟表情十足地介紹溫泉，未知是賣廣告抑或是他真的對溫泉很有興趣，他在片中提到：「全世界只有兩個溫泉水可以喝的，第一個就是在法國，但它只可是涼的，不是溫泉。這裡，只有唯一一個溫泉水可以喝的，所有居民都會來這裡取溫泉水帶回家。」

說罷這一番話後，李國麟盛載了一大桶新鮮的溫泉水再直接飲用，他開心地大讚：「甜甜的，確定帶一些回香港啊，你們要不要，賣給你們。一桶不收錢，送給你們。」

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李國麟有機會病從口入

雖則李國麟表明溫泉水可以飲用，又指該溫泉水含硒，但不知道他所喝的是否乾淨，他有機會因而生病！

另外，內地媒體報導指宜春溫湯溫泉對風濕關節炎、皮膚病、心血管疾病、腰肌勞損、坐骨神經痛、等二十多種疾病有一定的療效。

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李國麟（藝人） 演員 娛樂人物職業 綠葉 娛樂機構 娛樂行業 溫泉

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