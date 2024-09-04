校園直擊丨大埔舊墟公立學校(寶湖道)善用跨課程學習　培養七育發展啟發學生潛能

▲ 大埔舊墟公立學校(寶湖道)提供全人教育，利用優質學習環境與特色校本課程，培養學生七育均衡發展，啟發學生潛能。(有關學校提供)

大埔舊墟公立學校(寶湖道)提供全人教育，利用優質學習環境與特色校本課程，培養學生德、智、體、群、美、情、靈的七育均衡發展，並啟發每個學生的潛能。

以學生為中心的優質學習環境

學校打造以學生為中心的學習環境，設有室內恆温游泳館、STEAM科學科技室、二萬平方呎的農地、大型圖書館、魚菜共生系統、多媒體藝術巴士等，提供豐富的學習體驗。學生可在游泳館學習游泳強健體魄，培養堅毅精神；在農地上親身體驗農耕，以及進行STEAM課程中的測量、觀察等探究活動。而大型圖書館舉行各項閱讀活動，由「寶湖親子讀書會」舉辦「夜宿圖書館」活動，讓學生與家長在晚間體驗親子共讀，享受閱讀樂趣。這些設施和活動不但為學生創造愉快的學習環境，增強對學校的歸屬感，更鼓勵他們主動學習。

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特色校本課程，綜合知識應用

學校多年來著力提供多元化特色校本課程，為跨課程學習奠定良好基礎。跨課程學習打破不同科目的界限，將不同知識結合，讓學生綜合知識應用，達至融會貫通。特色校本課程涵蓋跨學科閱讀課程、跨課程研習周、藝術文化價值教育課程、理財教育課程、多元體驗式STEAM課程、創客文化教育課程、國民及國家安全價值觀教育課程、生命教育課程等，這些課程均強調知識的綜合應用，從實踐中學習，如以大埔社區為主題的藝術文化價值教育課程，讓學生通過實地採訪百年老店的檔主，親身體驗和感受社區文化，從而激發學生的學習興趣，發掘學習的意義。

多元平台展潛能，致力追求卓越

學校相信每個學生都是獨一無二，透過有系統的發掘和培育，讓學生各展所長。為此，學校推行三層式資優教育架構，將資優教育的理念貫穿全校的校本課程中。同時，根據多元智能規劃校本抽離式資優課程，針對學生的興趣和才能，讓他們充分展現潛能，去年共開設逾60個組別。此外，學校亦推薦同學參加校外增潤課程，進一步擴展他們的學習機會。去年，學生於多個領域中取得傑出成績，包括香港特別行政區傑出小學生選舉、第十二屆香港小特首、兒童飛龍大使等。學校提供多元化的平台，讓學生在不同的舞台上發光發亮。

學校名稱 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 地址 大埔寶湖道七號 電話 2665 2333 學校網址 按此連結

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