【最型鬥最「營」? 報名參加活力午餐 X TOPick最「營」創意校園午餐食譜比賽！】

新學期又到，一股營養「廚」意席捲校園！營養均衡又色香味俱全的校園午餐，不但能滿足學生的口味需求，更能補充他們每日的能量及營養所需，提高他們的專注力和學習效率。

為了提高公眾的健康飲食意識，進一步為校園餐飲注入新活力，活力午餐 X TOPick舉辦最「營」創意校園午餐食譜比賽，邀請大家發揮創意，為同學仔設計出方便、美味、營養均衡又經濟實惠的午餐飯盒食譜。比賽不單是一個展示廚藝的好機會，更是促進社區參與、家校合作的橋樑。

飯盒需符合營養均衡原則，少油、少鹽、少添加劑，並符合預算港幣$50以內的經濟成本效益，人均成本越低就愈高分！合資格參加者可以獲得便攜餐具套裝1套（獎品數量有限，將以先得形式送出），成為冠、亞、季軍更可獲得指定金額電子旅遊禮券，立即報名參加大顯廚藝功架！

🌟比賽概要🌟

• 報名日期：即日至2024年10月13日

• 參加者須提交一份2-4人份量食譜、敍述烹調程序並列明食材、份量及相關費用

• 符合營養均衡原則*

• 食材總預算在港幣$50以內

*可參考標準 : https://bit.ly/3X9Vjq1

🌟參加方法🌟

• 於2024年10月13日之前，填寫線上報名表格：https://bit.ly/4g6qevT

🌟評審標準🌟

✅營養價值：30%

✅成本控制：30%

✅烹調方式：20%

✅構思及創意：10%

✅外觀：10%

✅加分項：參加者如將食譜及成品相片上傳至個人Facebook或IG，並將帖文設定為公開，及標記 #最營創意校園午餐食譜比賽，可額外獲加10分

🌟獎品🌟

• 冠軍：HK$3,000元電子旅遊禮券乙張

• 亞軍：HK$2,000元電子旅遊禮券乙張

• 季軍：HK$1,000元電子旅遊禮券乙張

• 參與獎：HELLO KITTY環保餐具（價值$35）

（特約）