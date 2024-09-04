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前當家花旦丨60歲關詠荷罕現身與友人慶生　保養得宜獲讚凍齡美魔女

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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關詠荷罕有露面。

現年60歲的關詠荷與影帝張家輝結婚多年，在2006年誕下女兒Brittany。自女兒出生後，關詠荷亦漸漸淡出幕前，讓丈夫張家輝更專心在事業衝刺。

關詠荷早年曾接受媒體訪問稱：「我也不甘心放棄自己的事業，但如果要我選，我永遠都會選擇家庭。」

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激罕露面

甚少公開露面的關詠荷，近日罕現身為電影公司高層朱淑儀（Elaine）慶祝生日，朱淑儀在微博分享合照，並寫道：「我入行第一個工作第一個好朋友關詠荷！當年我是一個電視劇新手『場記』，她已經是花旦女主角！相識3X年的每個階段，我們彼此見證着！太珍貴！💜」

相中可見，淡妝上陣的關詠荷，臉上不見歲月的痕跡，猶如凍齡一樣，狀態超好。之後，朱淑儀還晒出3張舊照，見二人攬到實一實，感情要好，這逾30年的友誼維繫至今，真係份外珍貴。

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拍攝多部燴炙人口劇集 

關詠荷於1987年加入ATV正式入行，曾被指外貌與女星柏安妮非常相似的她甫一出道已成亞視力捧的花旦。

1993年，關詠荷轉投TVB並接拍了多部大受歡迎的劇集，包括《開心華之里》、《河東獅吼》、《苗翠花》、《醉打金枝》、《美味天王》、《金裝四大才子》、《陀槍師姐》等，備受TVB力捧。

《萬千星輝頒獎典禮》始於1997年，也是《萬千星輝賀台慶》中首度加插頒獎環節。當年關詠荷憑《苗翠花》奪最佳女主角，演技受到肯定，也奠定當家花旦的地位。同時，關詠荷與歐陽震華憑《醉打金枝》獲「最佳惹笑冤家大獎」，成為他們螢幕情侶的基石。

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婚後專心照顧家庭

2003年她與張家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教女，2013年曾復出拍攝劇集《情逆三世緣》，她在劇中一人分飾三角，演技大獲好評，之後她就再沒有作品，更罕有露面。

今年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告﹐久未露面的她美貌依然，驚喜現身更令網民引關注！

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