打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球 幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
撰文： 王明芳
發布時間： 3 小時前
最後更新： 1 小時前
【黑雨/紅雨/黃雨/中學/小學/幼稚園/停課/風球/天文台/打風返學】颱風桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台將於早上10時20分改發3號強風訊號。教育局宣布，幼稚園包括幼稚園的下午班、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。至於中小學的下午校及夜校，今日將恢復上課。。
暴雨和颱風等惡劣天氣經常襲港，教育局會針對天文台公布的天氣和雨量作出是否停課安排。想知道中學、小學和幼稚園在黃雨、紅雨下需要返學嗎？TOPick整合了不同熱帶氣旋，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學上課停課指引。
打風停課安排｜桃芝減弱下午校及夜校復課
6:45am天文台指出，桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台會視乎本地風力的減弱程度，考慮於上午10時至正午12時之間改發。
9:00am天文台指出將於10:20am改發3號風球，教育局宣布，幼稚園包括幼稚園的下午班、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。至於中小學的下午校及夜校，今日將恢復上課。
此外，新形成的颱風「天兔」路徑仍充滿不確定性，再加上「銀杏」和「萬宜」，恐4大颱風共舞，亦是史上首次11月出現4大颱風共存！
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打風停課安排｜天文台返學上課停課指引
根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：
打風返學｜天文台發出暴雨警告下教育局安排：
|黃雨
|紅雨、黑雨
|不同時間發出安排如下：
|上午5時30至上午8時發出
|上午8時至上午10時30發出
|上午10時30至下午1時發出
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打風返學｜天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：
|3號風球
|8號或以上風球
|如8號、9號及10號風球改發3號風球
|3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
|當掛8號風球時中小學生正在上學
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