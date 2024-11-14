打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引

▲ 3號風球/黃雨使唔使返學？必讀幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引！

【黑雨/紅雨/黃雨/中學/小學/幼稚園/停課/風球/天文台/打風返學】颱風桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台將於早上10時20分改發3號強風訊號。教育局宣布，​幼稚園包括幼稚園的下午班、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。至於中小學的下午校及夜校，今日將恢復上課。。

暴雨和颱風等惡劣天氣經常襲港，教育局會針對天文台公布的天氣和雨量作出是否停課安排。想知道中學、小學和幼稚園在黃雨、紅雨下需要返學嗎？TOPick整合了不同熱帶氣旋，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學上課停課指引。

打風停課安排｜桃芝減弱下午校及夜校復課

6:45am天文台指出，桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台會視乎本地風力的減弱程度，考慮於上午10時至正午12時之間改發。

9:00am天文台指出將於10:20am改發3號風球，教育局宣布，​幼稚園包括幼稚園的下午班、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。至於中小學的下午校及夜校，今日將恢復上課。

此外，新形成的颱風「天兔」路徑仍充滿不確定性，再加上「銀杏」和「萬宜」，恐4大颱風共舞，亦是史上首次11月出現4大颱風共存！

最新影片︰

更多「桃芝」打風資訊：

颱風桃芝︱改發3號波打工仔湧入天文台fb有讚有彈 即睇最新交通資訊【附勞工處打風工作安排8大Q&A】

打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞 「桃芝」逼港「天兔」生成【附最新路徑】

打風預測｜桃芝襲港最高吹8級風 打風飛機可照飛？天文台：取決3大因素

打風停課安排｜天文台返學上課停課指引

根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：

打風返學｜天文台發出暴雨警告下教育局安排：

黃雨 除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。 紅雨、黑雨 不同時間發出安排如下： 上午5時30至上午8時發出 上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。 上午8時至上午10時30發出 上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。 上午10時30至下午1時發出 下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。 紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

同場加映： 天文台13大雷暴注意事項

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

打風過關｜學校停課一家大細想趁風假北上？ 各通關口岸開放/港鐵/高鐵交通安排一覽

打風返學｜天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：

3號風球 所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。 如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 8號或以上風球 所有學校均應停課。 如8號、9號及10號風球改發3號風球 所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。 小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。 當掛8號風球時中小學生正在上學 如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

更多打風颱風資訊，即睇：

颱風外傭放假︱8號波外傭有冇假放？僱主必讀4大要點

打風乾衣｜打風落雨衣服難乾有「噏味」 家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】

打風家居防風｜打風必做9項家居防風措施 玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣

8號風球餐廳｜13大照常營業連鎖餐廳及外賣服務 麥當勞/KFC/譚仔/大家樂打風下安排

靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物 打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】