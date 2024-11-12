打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？ 幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【黑雨/紅雨/黃雨/中學/小學/幼稚園/停課/風球/天文台/打風返學】暴雨和颱風等惡劣天氣經常襲港，教育局會針對天文台公布的天氣和雨量作出是否停課安排。想知道中學、小學和幼稚園在黃雨、紅雨下需要返學嗎？TOPick整合了不同熱帶氣旋，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學上課停課指引。
打風停課安排｜桃芝逼港明掛3號風球
天文台指出，「桃芝」昨晚（11日）進入本港東南800公里警戒範圍，天文台晚上10時20分發出1號風球。天文台今早（12日）7時45分指，「桃芝」今日大部分時間仍與本港保持約400公里或以上，1風球會至少維持至午夜12時。隨著「桃芝」靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會逐漸增強，天文台考慮在明日（13日）日間改發3號風球。
此外，新形成的颱風「天兔」路徑仍充滿不確定性，再加上「銀杏」和「萬宜」，恐4大颱風共舞，亦是史上首次11月出現4大颱風共存！
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打風停課安排｜天文台返學上課停課指引
根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：
打風返學｜天文台發出暴雨警告下教育局安排：
|黃雨
|紅雨、黑雨
|不同時間發出安排如下：
|上午5時30至上午8時發出
|上午8時至上午10時30發出
|上午10時30至下午1時發出
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打風返學｜天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：
|3號風球
|8號或以上風球
|如8號、9號及10號風球改發3號風球
|3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
|當掛8號風球時中小學生正在上學
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