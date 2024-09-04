颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引

▲ 摩羯風力增強今考慮掛3號風球，必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引。

【黑雨/紅雨/黃雨/中學/小學/幼稚園/停課/風球/天文台/打風返學】一號戒備信號現正生效。強烈熱帶風暴摩羯已增強為颱風，天文台指出過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強，考慮在晚上6時至9時之間改發3號風球。明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高風球。

颱風摩羯｜今考慮掛3號風球

在上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸風力增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

3大颱風冷知識點解打風叫「掛波」？ 揭開2、4至7號停用原因

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颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引

根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：

天文台發出暴雨警告下教育局安排：

黃雨 除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。 紅雨、黑雨 不同時間發出安排如下： 上午5時30至上午8時發出 上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。 上午8時至上午10時30發出 上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。 上午10時30至下午1時發出 下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。 紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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8號風球在家工作有否違法？ 必讀打風工作安排6大Q&A

天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：

3號風球 所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。 如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 8號或以上風球 所有學校均應停課。 如8號、9號及10號風球改發3號風球 所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。 小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。 當掛8號風球時中小學生正在上學 如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

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