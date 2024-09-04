颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球 必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【黑雨/紅雨/黃雨/中學/小學/幼稚園/停課/風球/天文台/打風返學】一號戒備信號現正生效。強烈熱帶風暴摩羯已增強為颱風，天文台指出過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強，考慮在晚上6時至9時之間改發3號風球。明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高風球。
颱風摩羯｜今考慮掛3號風球
在上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸風力增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。
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最新影片︰
颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引
根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：
天文台發出暴雨警告下教育局安排：
|黃雨
|紅雨、黑雨
|不同時間發出安排如下：
|上午5時30至上午8時發出
|上午8時至上午10時30發出
|上午10時30至下午1時發出
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8號風球在家工作有否違法？ 必讀打風工作安排6大Q&A
天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：
|3號風球
|8號或以上風球
|如8號、9號及10號風球改發3號風球
|3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
|當掛8號風球時中小學生正在上學
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