澳門旅遊｜日本人氣插畫家Matsui首度海外設展 3大療癒狗狗打卡位逐個捉
撰文： 吳霆俊
發布時間： 4 小時前
最後更新： 2 小時前
要數港人周末快閃旅遊勝地，澳門絕對是熱選之一。今次澳門又有新搞作，日本超人氣插畫家松井一將（Matsui）首度於海外設展，就選在媽閣塘片區！
現場除了展示一系列又呆又Cute的松井「犬」療癒畫作，更有限定Cafe、周邊商店、主題工作坊等，食影玩買一次滿足多個願望，大人、小孩與毛孩都可以去！
澳門潮流買手單位THE BIG APPLE與美高梅聯手，邀得Matsui於澳門設個人作品展。展覽將充滿歷史氣息的海事工房變成療癒狗狗打卡園區。由即日起至10月31日，捉緊夏天的尾巴之餘，更可捉緊松井「犬」 的尾巴，跟着牠玩樂兼掃貨！以下為你推介3大打卡點。
1/ 人寵共融主題Cafe
THE BIG APPLE x Matsui x Cotiz 期間限定主題 Café特設多款日式輕食與甜點，如開心果芝士蛋糕、波子汽水及士多啤梨雪糕梳打特飲等等，甜點及飲品上均有松井「犬」的立牌。而且連狗狗專屬餐點都有，均以松井「犬」作造型，相當可愛。
2/ 必入手限定周邊
展覽特設的限定店周邊種類多多，松井「犬」化身不同造型與場景，貫徹簡約風格，完美融入衣物、吊飾、家品設計之中。T恤與襪子鮮色搶眼，另有毛巾、保溫杯、電子配件等實用好物，部分T恤、Tote Bag更是為是次展覽限定發售的商品，設計融入媽閣元素，甫推出已旋即被搶購一空。
除此之外，BEAMS JAPAN與Matsui於東京同步發售的服裝商品，在這裏都買得到。值得留意的是，為宣揚寵物友善及愛護動物的信息，展覽部分收益更會捐贈至4間澳門動保團體，將愛心傳播開去。
3/ 打卡蓋印換禮品
除了拍照掃貨，行展覽時亦有特別任務。園區內設有各個蓋印點，只要儲夠印仔，即可免費換領精美紀念品。如松井「犬」 狗狗香薰牌、主題紙扇等等，數量有限，送完即止，想要的大家記得鬥快集齊印仔換領了！
展覽更會於周末邀來一眾澳門本土手作人，舉辦主題工作坊以藝術與大眾同樂。策展人及THE BIG APPLE聯合創辦人郭賢豪指，於潮流選物店以外，更希望THE BIG APPLE可藉着分享品牌故事，身兼推動潮流文化與藝術的角色。
松井「犬」 首次海外個人作品展
日期︰即日起至10月31日
時間︰11am至7pm
地點︰澳門海事工房一號及二號
＊免費入場
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：