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糖尿病｜糖尿病有樣睇？　醫生揭3大外貌變化　5種徵兆要留神

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 12 分鐘前

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【糖尿病／糖尿病徵兆／皮膚狀態／皮膚異常／黑色棘皮症】皮膚狀態出現異常，可能屬糖尿病警號！近日有台灣醫生指出，當染上糖尿病，除了常見的異常疲勞、視力模糊等症狀，也會在皮膚狀態上表現出來；為此，醫生分享糖尿病常見的5大徵兆，並提醒要特別注意1個徵兆，盡快控糖及就醫，以助逆轉糖尿病。

最新影片：

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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

留意5大徵兆 免成潛在糖尿病患者

台灣家醫科醫生李思賢在Facebook專頁「初日診所」拍片指出，如果大家發現自己容易有情緒起伏不定、專注力下降、飯後渴睡、焦慮憂鬱、肌肉痠痛、抽筋、全身發炎、月經周期不規律、掉髮、生暗瘡、容易脹氣等症狀，可能屬於「糖上癮」，而「糖上癮」容易讓人成為潛在的糖尿病患者

醫生表示，當染上糖尿病，最直觀可以從皮膚狀態察覺得到，建議大家可以留意皮膚和身體有否出現以下5種異常徵兆：

  • 皮膚有斑；
  • 有贅肉或皺紋；
  • 皮膚變黑或現黑色棘皮；
  • 傷口難癒合；
  • 食量增加、頻尿或體重有明顯變化。

醫生特別提醒大家，如果發現有「黑色棘皮」就千萬不能忽視，必須及早就醫及開始控糖，透過專業檢查作進一步確認。

年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

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唐俊業補充，一般而言，胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲的年輕人身上，並多與糖尿病有關；而年紀較大的人士因胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會由癌症等疾病導致。

同場加映：

糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀

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8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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